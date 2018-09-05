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Британцев вывели на чистую воду с отравлением Скрипалей

Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images
продолжениеБританцы провели тайный обряд с котом Скрипалей
Предполагаемых убийц экс-полковника ГРУ и его дочери Юлии не существует

После очередного громкого заявления со стороны Соединенного Королевства о двух россиянах, которые якобы хотели устранить Сергея Скрипаля, подозрительные детали начали всплывать одна за другой.

Британский премьер Тереза Мэй никак не могла определиться с именами подозреваемых. Сегодня после оглашения результатов расследования она заявила, что Александр Петров и Руслан Боширов – это, может быть, псевдонимы. Далее дело запутывалось все больше.

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Поняв, что сморозили очередную глупость и им уже никто не верит, британцы решили отмалчиваться. На запрос российского МИД Лондон ответил отказом. Представители Соединенного Королевства не хотят предоставлять никаких личных данных о так называемых преступниках. Даже отпечатки пальцев оказались проблемой, передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление официального представителя внешнеполитического ведомства Марию Захарову. Видимо, предъявить нечего.

"Британский посол заявил, что британская сторона никакие материалы не предоставит", – сообщила она.

Кроме того, подозрения по поводу явно сфабрикованного дела Скрипалей возникли и у пользователей Сети. Изучив снимки, которые сегодня обнародовали британцы, они нашли ряд нестыковок. Так, на паре кадров с камер наблюдения – одно и то же время. Версии отравления в Солсбери становятся все более смешными, отмечают в России.

Напомним, ранее Тереза Мэй обвинила в покушении на Скрипаля и его дочь сотрудников ГРУ. Британский премьер обвинила нашу страну во лжи и пригрозила расширением санкций. Кроме того, в Соединенном Королевстве пообещали обсудить ситуацию на завтрашнем заседании Совбеза ООН.

Виктория БАЛАЯН
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