Зря старались: ЕС не поддержит призыв Лондона о новых санкциях против Москвы

История со Скрипалями не получит развития в Европе

Великобритания пока еще является членом Евросоюза, поэтому имеет возможность обратиться к Брюсселю с требованием ввести санкции против России на основании обвинений по применению химоружия при покушении на Сергея Скрипаля. Так прокомментировал ситуацию источник издания "Коммерсант" во внешнеполитической службе Евросоюза.

Между тем, вряд ли Лондон найдет поддержку. Во-первых, многие европейские страны уже выразили свою солидарность с Великобританией, выслав российских дипломатов в апреле этого года. Во-вторых, уже тогда Лондон не смог добиться проведения этого решения централизованно через ЕС.

"В прошлый раз это сделать не удалось из-за позиции Греции, Австрии и некоторых других стран. Реакция шла на индивидуальном уровне. С тех пор ситуация не изменилась", – указал источник.

В среду, 5 сентября, британский премьер Тереза Мэй, выступая в парламенте, заявила, что будет требовать расширения санкций против РФ и против лиц, причастных к отравлению Скрипалей. Впрочем, пока официального запроса в ЕС из Лондона не поступало.

Накануне прокуратура Соединенного Королевства обнародовала имена и фотографии двух россиян, которых считает непосредственными исполнителями покушения на Сергея Скрипаля. При этом по линии МИД Великобритания взаимодействовать отказалась и требовать выдачи обвиняемых не стала.

В конце августа 2018 г. США ввели против РФ пакет санкций, в том числе запрет на поставку ряда товаров двойного назначения, обосновав эту меру "делом Скрипалей".

Британцы заявили о желании выйти из Евросоюза на референдуме летом 2016 года. Brexit должен состояться весной 2019 года.