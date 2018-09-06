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Юлия Скрипаль скрывает правду об отце

Юлия Скрипаль. Фото: PA Images/ТАСС
продолжениеБританцы нагло повесили вину за Скрипалей на Путина
Экс-полковника ГРУ, отравленного в Солсбери, уже вряд ли кто-то увидит

На фоне новых подробностей в деле Скрипалей и происшествии в Эймсбери, где замешана пара британцев-маргиналов, у российской стороны, которую снова и снова обвиняют в Лондоне, опять возник вопрос. А жив ли главный фигурант этого дела?

Напомним, накануне в Соединенном Королевстве назвали имена двух граждан России, которые якобы покушались на жизнь Сергея Скрипаля, что вновь вызвало ожесточенные споры и обсуждения. Москва отвергла все обвинения. В нашем МИД заявили, что эти имена ни о чем не говорят, и попросили предоставить информацию. Британцы ответили отказом. Кроме того, в материалах, которые обнародовали следователи, обнаружился ряд нестыковок.

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Сегодня эта тема обсуждалась на пресс-конференции с участием племянницы Сергея Виктории Скрипаль, которая несколько раз говорила с Юлией по телефону, но до сих пор так и не смогла увидеть родственников вживую. Женщине никак не удается получить визу. В разговоре с журналистами она подчеркнула, что в первый раз в выдаче ей отказала лично Тереза Мэй, передает НСН. Вторая попытка также была неудачной. Такое поведение британских властей говорит лишь о том, что с Сергеем Скрипалем не все в порядке. Вполне возможно, он мертв. Такое предположение Виктория высказывала и до этого. Сегодня она вновь озвучила свои опасения. 

"Если бы Сергей Скрипаль был жив, не было бы никаких препонов для того, чтобы я поехала и их увидела. Или же меня тоже подозревают, что я такой же террорист, приеду с этим "Новичком" и дотравлю их", – заявила она.

Между тем Юлия Скрипаль в последнем разговоре с двоюродной сестрой обещала, что вернется в Россию, как только отец завершит лечение. Не исключено, что дочь бывшего шпиона просто заставили солгать.

Упомянула Виктория и о матери Сергея, которая по-прежнему страшно переживает и ждет звонка.

"...я хочу, чтобы Сергей Викторович каждые две недели звонил своей маме, как у нас и было заведено до отравления. Чтобы он спрашивал о ее здоровье. Если он позвонит, никакие СМИ об этом не узнают. Человеку 91-й год, она ждет этого звонка. Ей больше ничего не надо – ей нужен один телефонный звонок от сына", – сказала она.

Между тем сегодня вечером состоится заседание Совбеза ООН, которое созвала Великобритания по поводу отравления в Солсбери и Эймсбери и итогов расследования. Накануне премьер страны Тереза Мэй анонсировала ужесточение общеевропейских санкций в отношении России за мнимую причастность к этому делу.

Ситуацию прокомментировали в Кремле. Обвинения по-прежнему не подкрепляются реальными доказательствами, отметил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно заявляли и можем подтвердить официально еще раз: Россия не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери, Россия никоим образом не причастна", – цитирует его ТАСС.

Британцы упорно отказываются от совместного расследования этого происшествия, подчеркнул Песков.

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Виктория БАЛАЯН
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