Экс-полковника ГРУ, отравленного в Солсбери, уже вряд ли кто-то увидит

На фоне новых подробностей в деле Скрипалей и происшествии в Эймсбери, где замешана пара британцев-маргиналов, у российской стороны, которую снова и снова обвиняют в Лондоне, опять возник вопрос. А жив ли главный фигурант этого дела?

Напомним, накануне в Соединенном Королевстве назвали имена двух граждан России, которые якобы покушались на жизнь Сергея Скрипаля, что вновь вызвало ожесточенные споры и обсуждения. Москва отвергла все обвинения. В нашем МИД заявили, что эти имена ни о чем не говорят, и попросили предоставить информацию. Британцы ответили отказом. Кроме того, в материалах, которые обнародовали следователи, обнаружился ряд нестыковок.

Сегодня эта тема обсуждалась на пресс-конференции с участием племянницы Сергея Виктории Скрипаль, которая несколько раз говорила с Юлией по телефону, но до сих пор так и не смогла увидеть родственников вживую. Женщине никак не удается получить визу. В разговоре с журналистами она подчеркнула, что в первый раз в выдаче ей отказала лично Тереза Мэй, передает НСН. Вторая попытка также была неудачной. Такое поведение британских властей говорит лишь о том, что с Сергеем Скрипалем не все в порядке. Вполне возможно, он мертв. Такое предположение Виктория высказывала и до этого. Сегодня она вновь озвучила свои опасения.

"Если бы Сергей Скрипаль был жив, не было бы никаких препонов для того, чтобы я поехала и их увидела. Или же меня тоже подозревают, что я такой же террорист, приеду с этим "Новичком" и дотравлю их", – заявила она.

Между тем Юлия Скрипаль в последнем разговоре с двоюродной сестрой обещала, что вернется в Россию, как только отец завершит лечение. Не исключено, что дочь бывшего шпиона просто заставили солгать.

Упомянула Виктория и о матери Сергея, которая по-прежнему страшно переживает и ждет звонка.

"...я хочу, чтобы Сергей Викторович каждые две недели звонил своей маме, как у нас и было заведено до отравления. Чтобы он спрашивал о ее здоровье. Если он позвонит, никакие СМИ об этом не узнают. Человеку 91-й год, она ждет этого звонка. Ей больше ничего не надо – ей нужен один телефонный звонок от сына", – сказала она.

Между тем сегодня вечером состоится заседание Совбеза ООН, которое созвала Великобритания по поводу отравления в Солсбери и Эймсбери и итогов расследования. Накануне премьер страны Тереза Мэй анонсировала ужесточение общеевропейских санкций в отношении России за мнимую причастность к этому делу.

Ситуацию прокомментировали в Кремле. Обвинения по-прежнему не подкрепляются реальными доказательствами, отметил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно заявляли и можем подтвердить официально еще раз: Россия не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери, Россия никоим образом не причастна", – цитирует его ТАСС.

Британцы упорно отказываются от совместного расследования этого происшествия, подчеркнул Песков.