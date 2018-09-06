Британцы раскрыли подробности о состоянии отравленного Скрипаля
Отец и дочь идут на поправку, усыпляют бдительность общественности британцы. Речь идет об отравленных 4 марта экс-шпионе Сергее Скрипале и его наследнице Юлии.
"Мы полагаем, что их здоровье идёт на поправку, каких-либо деталей я вам сейчас представить не могу, к сожалению, это очень скверное отравление, которое с ними случилось", – заверила постпред Великобритании при ООН Карен Пирс, цитируют "РИА Новости".
По ее словам, пострадавшим обеспечили достойный уход и необходимое медикаментозное лечение. "Я полагаю, что они восстанавливаются хорошо", – резюмировала Пирс.
Между тем немногим ранее племянница потерпевшего в Солсбери выступила с заявлением, где усомнилась в том, что ее дядя до сих пор жив. Иначе, сделала выводы Виктория, ей бы организовали встречу с родственником.
Чуть больше полугода назад в английском городке Солсбери без сознания были госпитализированы бывший полковник ГРУ и его дочь. Британская сторона обвинила в случившемся Россию. Последняя категорически отрицает свою причастность к инциденту, который практически каждый день обрастает новыми подробностями.
Одна из последних гласит: дед Александра Петрова, одного из предполагаемых преступников, был командиром в сталинском СМЕРШе. Его звали Иван Старченко. Любопытно, что автора домысла нисколько не заботит, что имя отравителя может быть выдуманным.
К слову, Москва не раз предлагала свою помощь в расследовании, однако Лондон всячески открещивается от российского вмешательства. Так называемое "дело Скрипаля" спровоцировало международный скандал. Разногласия Москвы и Запада привели к обмену дипломатами и санкциями.
Накануне
британцы показали фотографии подозреваемых в покушении. Не удивительно, что они
оказались россиянами. Это два офицера ГРУ. Имя одного названо выше, второй – Руслан
Боширов. Эти имена "ничего не говорят", так отреагировали на
информацию в Кремле и еще раз призвали "обвинителей" к сотрудничеству.
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