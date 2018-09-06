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Британцы раскрыли подробности о состоянии отравленного Скрипаля

Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images
Представители Соединенного Королевства пытаются убедить публику, что с экс-полковником ГРУ все в порядке

Отец и дочь идут на поправку, усыпляют бдительность общественности британцы. Речь идет об отравленных 4 марта экс-шпионе Сергее Скрипале и его наследнице Юлии.

"Мы полагаем, что их здоровье идёт на поправку, каких-либо деталей я вам сейчас представить не могу, к сожалению, это очень скверное отравление, которое с ними случилось", – заверила постпред Великобритании при ООН Карен Пирс, цитируют "РИА Новости".

По ее словам, пострадавшим обеспечили достойный уход и необходимое медикаментозное лечение. "Я полагаю, что они восстанавливаются хорошо", – резюмировала Пирс.

Между тем немногим ранее племянница потерпевшего в Солсбери выступила с заявлением, где усомнилась в том, что ее дядя до сих пор жив. Иначе, сделала выводы Виктория, ей бы организовали встречу с родственником.

Чуть больше полугода назад в английском городке Солсбери без сознания были госпитализированы бывший полковник ГРУ и его дочь. Британская сторона обвинила в случившемся Россию. Последняя категорически отрицает свою причастность к инциденту, который практически каждый день обрастает новыми подробностями.

Одна из последних гласит: дед Александра Петрова, одного из предполагаемых преступников, был командиром в сталинском СМЕРШе. Его звали Иван Старченко. Любопытно, что автора домысла нисколько не заботит, что имя отравителя может быть выдуманным.

К слову, Москва не раз предлагала свою помощь в расследовании, однако Лондон всячески открещивается от российского вмешательства. Так называемое "дело Скрипаля" спровоцировало международный скандал. Разногласия Москвы и Запада привели к обмену дипломатами и санкциями.

Накануне британцы показали фотографии подозреваемых в покушении. Не удивительно, что они оказались россиянами. Это два офицера ГРУ. Имя одного названо выше, второй – Руслан Боширов. Эти имена "ничего не говорят", так отреагировали на информацию в Кремле и еще раз призвали "обвинителей" к сотрудничеству.

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Оксана ПОДТУРКИНА
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