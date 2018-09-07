Скрипаль оказался испанским шпионом

Отказавшись от родины, экс-полковник ГРУ активно сдавал бывших сослуживцев

Сергей Скрипаль сотрудничал с разведывательным ведомством Испании. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного испанского официального представителя.

По информации издания, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, а позже переданный Королевству по обмену на раскрытых агентов разведки, Скрипаль не сидел спокойно. Он начал инструктировать иностранные спецслужбы, раскрывая им секреты ГРУ. Так, он лично ездил в Чехию и Эстонию, где проводил брифинги для разведчиков. Причем эти поездки совершались с разрешения британской разведслужбы Ми-6.

Но, как выясняется, сотрудничал Скрипаль и с Испанией. С этой страной у него были давние связи. В середине 1990-х гг. он был направлен туда Москвой, и именно там его завербовали британцы. А после переезда в Великобританию на постоянное место жительство экс-полковник ГРУ начал консультировать испанских разведчиков о методах российских агентов и даже раскрывал им известные ему контакты, пароли, явки и прочие тайны.

Из этого американское издание делает вывод, что покушение на Скрипаля могло быть вызвано тем, что он разозлил своих бывших соратников.

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