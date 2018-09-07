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Скрипаль оказался испанским шпионом

Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
продолжениеНа Скрипалей охотились профессиональные убийцы
Отказавшись от родины, экс-полковник ГРУ активно сдавал бывших сослуживцев

Сергей Скрипаль сотрудничал с разведывательным ведомством Испании. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного испанского официального представителя.

По информации издания, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, а позже переданный Королевству по обмену на раскрытых агентов разведки, Скрипаль не сидел спокойно. Он начал инструктировать иностранные спецслужбы, раскрывая им секреты ГРУ. Так, он лично ездил в Чехию и Эстонию, где проводил брифинги для разведчиков. Причем эти поездки совершались с разрешения британской разведслужбы Ми-6.

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Но, как выясняется, сотрудничал Скрипаль и с Испанией. С этой страной у него были давние связи. В середине 1990-х гг. он был направлен туда Москвой, и именно там его завербовали британцы. А после переезда в Великобританию на постоянное место жительство экс-полковник ГРУ начал консультировать испанских разведчиков о методах российских агентов и даже раскрывал им известные ему контакты, пароли, явки и прочие тайны.

Из этого американское издание делает вывод, что покушение на Скрипаля могло быть вызвано тем, что он разозлил своих бывших соратников.

Ранее Вашингтон ввел новый пакет санкций против Москвы, основываясь на заявлениях Лондона о причастности Кремля к отравлению в Солсбери.

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Вера СВЕТЛОВА
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