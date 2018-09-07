На Скрипалей охотились профессиональные убийцы
Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию
пытались убить специально нанятые киллеры. Об этом написал британский таблоид The
Sun со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.
Сотрудники правоохранительных органов Соединенного Королевства рассказали изданию подробности расследования, в ходе которого удалось установить личности предполагаемых преступников. Выйти на Александра Петрова и Руслана Боширова, которых подозревают в отравлении, удалось после анализа видеоархивов британской разведки. На съемках были замечены оба предполагаемых россиянина.
Полицейские сравнили тысячи видеозаписей с камер наружного наблюдения в графстве Уилтшир, где в начале марта было совершено покушение на Скрипалей, с более ранними записями разведывательной службы MI6 и Центра правительственной связи. И на тех, и на других кадрах были запечатлены одни и те же мужчины. На архивных пленках Петров и Боширов были идентифицированы как "члены военной разведки России", которые осуществляли "шпионские операции" в других частях Европы.
Когда подозрительных личностей увидели на записях с камер в Солсбери, Скотленд-Ярд сразу же сделал вывод, что они прибыли в Великобританию для отравления Скрипалей и что за ними стоит Кремль.
Разведка Ее Величества полагает, что Петров и Боширов (это псевдонимы, а не настоящие имена) работают на одно из подразделений специального назначения ГРУ, которое занимается опасными зарубежными миссиями, в частности убийствами, отмечает издание. Выйти на подозреваемых следователи смогли еще пару месяцев назад. Однако руководители британской разведки не разглашали эту информацию в надежде, что мужчины снова появятся на территории Евросоюза, где полиция Британии сможет их задержать на основании европейского ордера. Отмечается, что MI6 знает настоящие имена предполагаемых отравителей.
Умозаключения о причастности попавших на камеры мужчин к отравлению Скрипалей и об их работе на российские спецслужбы являются бездоказательными. Однако британские правоохранители убеждены, что им удалось полностью распутать это преступление. Неназванный член правительства Соединенного Королевства в беседе с журналистами объявил, что это была "блестящая совместная операция" полицейских, MI6 и Центра правительственной связи.
Британская полиция озвучила фамилии и опубликовала фотоснимки подозреваемых в отравлении семейства Скрипалей 5 сентября. Правоохранительные органы обнародовали данные о маршрутах передвижения мужчин по территории Великобритании.
Премьер-министр страны Тереза Мэй, выступая в парламенте, назвала подозреваемых "сотрудниками ГРУ" и заявила, что покушение практически наверняка было одобрено "на более высоком уровне". Подобные заявления она делала и раньше, но никаких доказательств этого по-прежнему не приводится. В России последние разоблачения Скотленд-Ярда считают гнусными наветами и настаивают на том, что наша страна не причастна к покушению на Скрипалей.
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