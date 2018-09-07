Отравители Скрипаля представились бизнесменами
Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, обвиняемые Великобританией в покушении на Сергея Скрипаля, ввели в заблуждение британских дипломатов. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Запрашивая разрешение на въезд в Соединенное Королевство, россияне якобы заявили, что они являются предпринимателями и заняты в сфере международной торговли, пишет издание со ссылкой на осведомленный источник.
Лондон, известный любовью к российским бизнесменам и их деньгам, распахнул перед Петровым и Бошировым свои двери, даже не заметив, что эти фамилии и выписанные на них документы – выдуманные.
В результате россияне, которых британские правоохранители сейчас считают агентами спецслужб, спокойно проникли на территорию Королевства и сделали свое черное дело – отравили Скрипаля, а заодно и его дочь Юлию, местного полицейского, а затем и парочку наркоманов.
В Москве не стали задаваться вопросом, как служба безопасности Великобритании, которая месяцами проверяет документы россиян, допустила это безобразие. Однако попросили хотя бы отпечатки пальцев обвиняемых – ведь иначе установить их подлинные личности не представляется возможным, указала представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы хотим сделать это максимально быстро и эффективно, поэтому вновь обращаемся к Великобритании", – рассказала Захарова об очередном запросе в Лондон. МИД РФ и раньше не раз предлагал британским правоохранителям помощь в расследовании преступления в Солсбери, напоминает РИА ФАН. Однако власти Великобритании эти предложения постоянно отвергали.
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