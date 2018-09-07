Британцы все отследили

Претензии из-за мартовского ЧП со стороны Туманного Альбиона поступают примерно каждые два-три часа. И вот очередной даже не камень, а 37 камней полетели в российский огород.

Именно такое количество версий инцидента насчитали британцы. Вариации на тему "как отравили Скрипалей" Лондон приписал Москве, назвав их выдуманными.

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Общенациональную мысль озвучил в диппредставительстве Великобритании в России посол Лори Бристоу. Сегодня там прошел брифинг, посвященный скандально известному делу.

"Россия уводит в сторону от фактов – с марта было представлено 37 вымышленных версий произошедшего. Мария Захарова [официальный представитель МИД РФ] спросила, почему на фото с камер наблюдения одно и то же время. Это фото с двух разных камер, уставленных в разных коридорах при выходе в зону прилета", – объяснил Бристоу, сообщается в Twitter посольства.

Также англичанин отметил обеспокоенность его страны "деятельностью российского правительства, а не российского народа".

Russia is distracting from the facts. 37 disinformation narratives since March. Maria Zakharova asked why the times on 2 CCTV images were the same: these were images of the suspects arriving in the UK taken from two cameras covering separate lanes at international arrivals. — UKinRussia🇬🇧🇷🇺 (@ukinrussia) 7 сентября 2018 г.

А в это время британские правоохранители "заметают следы" в Солсбери, где без чувств были обнаружены экс-шпион Сергей Скрипаль с дочерью Юлией.

В доме потерпевшего приступили к уничтожению следов отравляющего яда, пишет The Guardian. Чистка пройдет под контролем Министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития.

Вместе с домом "продезинфицируют" также территорию вокруг. Судьба самого здания вод вопросом. Бытует версия, что его снесут. Однако в распоряжении газеты нет точных сведений на этот счет.

Четвертого марта в английском городке Солсбери без сознания были госпитализированы бывший полковник ГРУ и его дочь. Британская сторона обвинила в случившемся Россию. Последняя категорически отрицает свою причастность к инциденту, который практически каждый день обрастает новыми подробностями.

Москва не раз предлагала свою помощь в расследовании, однако Лондон всячески открещивается от российского вмешательства. Так называемое "дело Скрипаля" спровоцировало международный скандал. Разногласия Москвы и Запада привели к обмену дипломатами и санкциями.

Накануне британцы показали фотографии подозреваемых в покушении. Это два офицера ГРУ: Александр Петров и Руслан Боширов. Данные имена "ничего не говорят", так отреагировали на информацию в Кремле и еще раз призвали "обвинителей" к сотрудничеству.