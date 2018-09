Претензии из-за мартовского ЧП со стороны Туманного Альбиона поступают примерно каждые два-три часа. И вот очередной даже не камень, а 37 камней полетели в российский огород.

Именно такое количество версий инцидента насчитали британцы. Вариации на тему "как отравили Скрипалей" Лондон приписал Москве, назвав их выдуманными.

Общенациональную мысль озвучил в диппредставительстве Великобритании в России посол Лори Бристоу. Сегодня там прошел брифинг, посвященный скандально известному делу.

"Россия уводит в сторону от фактов – с марта было представлено 37 вымышленных версий произошедшего. Мария Захарова [официальный представитель МИД РФ] спросила, почему на фото с камер наблюдения одно и то же время. Это фото с двух разных камер, уставленных в разных коридорах при выходе в зону прилета", – объяснил Бристоу, сообщается в Twitter посольства.

Также англичанин отметил обеспокоенность его страны "деятельностью российского правительства, а не российского народа".

Russia is distracting from the facts. 37 disinformation narratives since March. Maria Zakharova asked why the times on 2 CCTV images were the same: these were images of the suspects arriving in the UK taken from two cameras covering separate lanes at international arrivals.