Экономист Осипов: США нашли способ рассорить Россию и Китай

Первые результаты тактики Вашингтона уже наблюдаются

Американские власти не скрывают, что пытаются провернуть "обратного Никсона" в отношении России и Китая. Вашингтон хочет рассорить страны и повернуть Москву в свою сторону, лишив Пекин надежного союзника, заявил экономист Владимир Осипов.

Напомним, в годы своего пребывания на президентском посту Ричард Никсон сумел заставить Китай разорвать отношения с СССР и сделать своим союзником. Эксперт отметил, что нынешняя администрация хочет добиться аналогичного результата, но уже в отношении России.

Основная логика американцев заключается в том, что они смогут заставить Китай перенаправить свой товарный поток на российский рынок из-за высоких пошлин. Это побуждает правительство РФ вводить контрмеры для спасения отечественных производителей, что, в свою очередь, вносит раздор в тесные связи между Москвой и Пекином.

"Если мы пойдем по этому пути, а я надеюсь, что мы этого не сделаем, мы получим охлаждение отношений с КНР. Именно этого и добивается администрация Трампа… Они и не скрывают этого", – заявил экономист.

По словам Осипова, исправить сложившуюся ситуацию можно, если начать диалог с китайской стороной по поставкам товаров. Возможно, им нужно предложить какие-то бонусы для взаимной выгоды, чтобы сбалансировать торговлю. Но действовать нужно как можно скорее.

При этом аналитик пока не видит предпосылок того, что российское правительство пытается извлечь выгоду из сложившейся ситуации для страны. Например, власти обсуждают вопрос увеличения цен на электроэнергию для увеличения генерации, что не позволит нарастить производство и лишиться преимущества при поставке товаров в США.

Ранее эксперты рассказали, как экономические реформы Трампа отразятся на России.