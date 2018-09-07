Четыре тысячи человек – такое количество жертв называют британцы

Пузырек из-под духов Nina Ricci содержал в себе фантастическую дозу яда. Концентрации "Новичка", якобы произведенного и привезенного из России двумя "офицерами ГРУ", хватило бы, чтобы умертвить 4 тысячи человек!

С чудовищными подробностями выступила знаменитая британская пресса.

"Стопроцентный "Новичок" чуть ли не в восемь раз опаснее, чем вещества, при производстве которых использовали амитон" (речь идет о середине XX века). Информацию, от которой у жителей Солсбери и Эймсбери, наверное, выступил холодный пот, The Times авторитетно подтвердил некий источник в сфере безопасности.

Детали знаменитого "отравления" сыплются с британской стороны в последние дни как из рога изобилия. Так, ранее Лондон назвал имена двух россиян, которые покушались на жизнь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Позднее вскрылись новые факты и о самом Скрипале. Выяснилось, что он сотрудничал с испанской разведкой, отмечает РИА ФАН.