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Раскрыты фантастические подробности о "Новичке"

Фото: GLOBAL LOOK press/Gustavo Valiente
продолжениеСовсем заврались: российские дипломаты разнесли G7
Четыре тысячи человек – такое количество жертв называют британцы

Пузырек из-под духов Nina Ricci содержал в себе фантастическую дозу яда. Концентрации "Новичка", якобы произведенного и привезенного из России двумя "офицерами ГРУ", хватило бы, чтобы умертвить 4 тысячи человек!

С чудовищными подробностями выступила знаменитая британская пресса.

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"Стопроцентный "Новичок" чуть ли не в восемь раз опаснее, чем вещества, при производстве которых использовали амитон" (речь идет о середине XX века). Информацию, от которой у жителей Солсбери и Эймсбери, наверное, выступил холодный пот, The Times авторитетно подтвердил некий источник в сфере безопасности.

Детали знаменитого "отравления" сыплются с британской стороны в последние дни как из рога изобилия. Так, ранее Лондон назвал имена двух россиян, которые покушались на жизнь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Позднее вскрылись новые факты и о самом Скрипале. Выяснилось, что он сотрудничал с испанской разведкой, отмечает РИА ФАН.

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Виктория БАЛАЯН
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