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Отравитель Скрипалей вышел на связь

Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images
Обвиняемый в травле полковника ГРУ и его дочери Юлии вышел на связь

Александр Петров, на которого англичане попытались повесить отравление Сергея и Юлии Скрипаль, прокомментировал слухи. 

По его словам, он не имеет к случившемуся никакого отношения

"Это полное совпадение: мне не то что в Лондон, я даже до Алтая не могу доехать. Работаю начальником участка в томском филиале НПО "Микроген" – научно-производственном объединении "Вирион", – рассказал он в интервью RT.

Напомним, Лондон, спустя месяцы затягиваний и глупых инсинуаций, все-таки попробовал назвать имена отравителей семьи Скрипалей. Москва на такое хамское заявление ответила просто: доказательства их причастности к покушению сомнительны

Скрипаль были отравлены в Солсбери в апреле. Парочку – отца и дочь нашли без сознания. Британские власти решили, что их отравили "Новичком". 




Марина МОНРО
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