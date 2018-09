Западные державы умышленно создают России имидж врага

В МИД РФ ответили G7 на "издевательства над здравым смыслом". Речь идет о вчерашнем заявлении Британии, ФРГ, США, Канады и Франции об отравлениях на берегах Туманного Альбиона.

Дипломаты подчеркнули, что союзники англичан пляшут под дудку Лондона, когда озвучивают чужие безосновательные претензии. Хотя Москва неоднократно подчеркивала, что не причастна к инцидентам в Солсбери и Эймсбери, и не раз предлагала свою помощь в расследовании нашумевших дел.

"Вызывает сожаление, что в столицах этих стран опять пошли на поводу у Лондона, который, похоже, никак не может преодолеть собственные необъяснимые фобии. Подхватили ложь, прикрытую оговоркой "почти наверняка" ("almost certainly"), что является очередной вариацией пресловутого британского "весьма вероятно" ("highly likely"), и с готовностью закрыли глаза на отсутствие каких-либо свидетельств того, что действительно произошло", – сказано в комментарии внешнеполитического ведомства, опубликованном на официальном сайте.

В заявлении отмечается, что британская сторона оберегает потерпевших как зеницу ока, что наталкивает на одну-единственную мысль: "Все обвинения против нас полностью сфабрикованы".

Западные державы умышленно создают России имидж врага, констатируют в министерстве и добавляют, что в мире существуют настоящие угрозы, среди которых международный терроризм, в борьбе с которым необходимо действовать сообща.

4 марта в английском городке Солсбери без сознания были госпитализированы бывший полковник ГРУ и его дочь. Британская сторона обвинила в случившемся Россию. Последняя категорически отрицает свою причастность к инциденту, который практически каждый день обрастает новыми подробностями.

Москва не раз предлагала свою помощь в расследовании, однако Лондон всячески открещивается от российского вмешательства. Так называемое "дело Скрипаля" спровоцировало международный скандал. Разногласия Москвы и Запада привели к обмену дипломатами и санкциями.

Накануне британцы показали фотографии подозреваемых в покушении. Это два офицера ГРУ: Александр Петров и Руслан Боширов. Данные имена "ничего не говорят", так отреагировали на информацию в Кремле и еще раз призвали "обвинителей" к сотрудничеству.