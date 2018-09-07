Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Дипломаты раскритиковали G7 за ложь про Скрипалей

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Западные державы умышленно создают России имидж врага

В МИД РФ ответили G7 на "издевательства над здравым смыслом". Речь идет о вчерашнем заявлении Британии, ФРГ, США, Канады и Франции об отравлениях на берегах Туманного Альбиона.

Дипломаты подчеркнули, что союзники англичан пляшут под дудку Лондона, когда озвучивают чужие безосновательные претензии. Хотя Москва неоднократно подчеркивала, что не причастна к инцидентам в Солсбери и Эймсбери, и не раз предлагала свою помощь в расследовании нашумевших дел.

По теме

"Вызывает сожаление, что в столицах этих стран опять пошли на поводу у Лондона, который, похоже, никак не может преодолеть собственные необъяснимые фобии. Подхватили ложь, прикрытую оговоркой "почти наверняка" ("almost certainly"), что является очередной вариацией пресловутого британского "весьма вероятно" ("highly likely"), и с готовностью закрыли глаза на отсутствие каких-либо свидетельств того, что действительно произошло", – сказано в комментарии внешнеполитического ведомства, опубликованном на официальном сайте.

В заявлении отмечается, что британская сторона оберегает потерпевших как зеницу ока, что наталкивает на одну-единственную мысль: "Все обвинения против нас полностью сфабрикованы".

Западные державы умышленно создают России имидж врага, констатируют в министерстве и добавляют, что в мире существуют настоящие угрозы, среди которых международный терроризм, в борьбе с которым необходимо действовать сообща.  

4 марта в английском городке Солсбери без сознания были госпитализированы бывший полковник ГРУ и его дочь. Британская сторона обвинила в случившемся Россию. Последняя категорически отрицает свою причастность к инциденту, который практически каждый день обрастает новыми подробностями.

Москва не раз предлагала свою помощь в расследовании, однако Лондон всячески открещивается от российского вмешательства. Так называемое "дело Скрипаля" спровоцировало международный скандал. Разногласия Москвы и Запада привели к обмену дипломатами и санкциями.

Накануне британцы показали фотографии подозреваемых в покушении. Это два офицера ГРУ: Александр Петров и Руслан Боширов. Данные имена "ничего не говорят", так отреагировали на информацию в Кремле и еще раз призвали "обвинителей" к сотрудничеству. 

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Последний шанс: Эрдоган нашел способ разрешить конфликт в Сирии

Турецкий лидер озаботился судьбой сирийской оппозиции

Россия больше не нужна: украинцы нашли газовый запас в стране

Киев обманывает население, чтобы отвлечь от проблем с "голубым топливом"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей