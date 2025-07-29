Кремль назвал КНДР, Китай и Иран союзниками

Кремль назвал трех главных союзников России
Картинка: сгенерировано ИИ
Стране есть, на кого опереться

Официальный представитель администрации главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что наша страна рассматривает Китай, Иран и Северную Корею как своих союзников и партнеров.

Голос Кремля подчеркнул, что эти государства во многом разделяют с Москвой общее представление о том, каким должно быть мироустройство.

Такие отношения особенно важны сейчас, когда Россия находится в крайне непростой международной ситуации. На фоне конфликта, продолжающегося на территории украинского государства, Москва сталкивается с мощным экономическим и политическим давлением, которое оказывают США и их союзники.

Китай, Иран и Северная Корея сохраняют устойчивые связи с Россией и демонстрируют готовность к сотрудничеству, несмотря на угрозы санкций. Особенно активно развивается взаимодействие с Пекином, в том числе, в сфере энергетики и торговли. По оценкам даже западных экспертов, Китай не станет идти на поводу США и в случае введения дополнительных санкций все равно продолжит покупать российскую нефть.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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