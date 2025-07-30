"Сердце истерзано": появились подробности состояния Винер

Тяжелая работа оставила на тренере сильный отпечаток

Ляйсан Утяшева рассказала о состоянии Ирины Винер после ухода российской сборной по художественной гимнастике. Она вспомнила, что как только в СМИ появились эти новости, то сразу же связалась со своим бывшим тренером, и она все подтвердила.

Спортсменка отметила, что тогда Винер заявила – пришло ее время уйти из большого спорта. Но при этом она не отказывалась от гимнастики полностью, оставшись рядом и помогая новым ведущим лицам в спорте.

"Я думаю, что это имя будет навечно связано с художественной гимнастикой. Такие люди рождаются раз в сто лет", – отметила Утяшева.

По ее словам, тренер всегда очень переживала за своих девочек и отдавала им всю себя. Каждая новость, происшествие, поражение – все это Винер воспринимала так близко к сердцу, то, полагает Ляйсан, в какой-то момент это могло закончиться печально.

"Это ведь уже спорт больших достижений. Я думаю, ее сердце истерзано", – сказала бывшая воспитанница.

Утяшева подчеркнула, что именно благодаря Ирине Винер российская гимнастика оказалась далеко впереди. Она воспитала отличных спортсменок, которые теперь тренируют новых чемпионов. Поэтому, уверена гимнастка, в будущем у них все будет хорошо.

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