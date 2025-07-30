"Сердце истерзано": появились подробности состояния Винер

"Сердце истерзано": появились подробности состояния Винер
Фото: АГН "Москва"
Тяжелая работа оставила на тренере сильный отпечаток

Ляйсан Утяшева рассказала о состоянии Ирины Винер после ухода российской сборной по художественной гимнастике. Она вспомнила, что как только в СМИ появились эти новости, то сразу же связалась со своим бывшим тренером, и она все подтвердила.

Спортсменка отметила, что тогда Винер заявила – пришло ее время уйти из большого спорта. Но при этом она не отказывалась от гимнастики полностью, оставшись рядом и помогая новым ведущим лицам в спорте. 

"Я думаю, что это имя будет навечно связано с художественной гимнастикой. Такие люди рождаются раз в сто лет", – отметила Утяшева.

По ее словам, тренер всегда очень переживала за своих девочек и отдавала им всю себя. Каждая новость, происшествие, поражение – все это Винер воспринимала так близко к сердцу, то, полагает Ляйсан, в какой-то момент это могло закончиться печально.

"Это ведь уже спорт больших достижений. Я думаю, ее сердце истерзано", – сказала бывшая воспитанница.

Утяшева подчеркнула, что именно благодаря Ирине Винер российская гимнастика оказалась далеко впереди. Она воспитала отличных спортсменок, которые теперь тренируют новых чемпионов. Поэтому, уверена гимнастка, в будущем у них все будет хорошо.

Ранее Ляйсан Утяшева рассказала, как примирилась с отцом-алкоголиком.

Источник: соцсети
По теме

Появились подробности украинской атаки на Белоруссию

Сбитый БПЛА впервые был использован ВСУ несколько месяцев назад

Азербайджан заподозрили в новом предательстве России

Республику обвиняют в тайной поддержке Украины в СВО

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей