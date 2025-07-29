Утяшева рассказала, как примирилась с отцом-алкоголиком

Звезда поделилась пронзительной историей

Ляйсан Утяшева откровенно рассказала о восстановлении отношений с отцом, с которым долгое время не общалась. В новом интервью она призналась, что сама решила сделать первый шаг навстречу – позвонила Альберту Утяшеву и сказала, что скучает.

По словам девушки, в прошлом он страдал от алкогольной зависимости и проявлял агрессию, что разрушило семью и оставило очень болезненные воспоминания.

Знаменитость вспомнила, что их дом был наполнен теплом, пока отец не занялся бизнесом, именно тогда и появился алкоголь. Все это время тема отношений с отцом была для нее очень непростой, но работа с психологами и личная внутренняя трансформация позволили по-другому взглянуть на прошлое.

Она подчеркнула, что не хочет демонизировать отца и считает, что настоящая вина лежит на зависимости, а не на человеке. Ляйсан уверена, что его могли и сознательно спаивать. Воссоединение прошло трогательно, со слезами на глазах.

Сейчас она видит в отце человека, стремящегося к изменениям, чему очень рада. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее знаменитость удивила публику горячей фотографией.