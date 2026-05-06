Джефф Безос выставил на продажу яхту за полмиллиарда долларов

Бизнесмен решил расстаться с роскошным имуществом

Знаменитый бизнесмен Джефф Безос решил избавиться от своей великолепной яхты Koru, которая является одной из самых впечатляющих и обсуждаемых в мире. По некоторым сведениям, судно стоимостью около 500 миллионов долларов уже начали предлагать потенциальным покупателям в закрытом режиме.

Главной проблемой оказались гигантские размеры яхты. Роскошный корабль постоянно сталкивался с ограничениями: ему отказывали в стоянке в Монако, яхта не смогла подойти близко к берегу во время свадебного торжества миллиардера в Венеции, а в какие-то моменты и вовсе была вынуждена стоять рядом с грузовыми кораблями.

Грандиозное сооружение больше напоминает плавучий дворец. На борту есть все для отдыха на самом высшем уровне. Содержание такой роскоши обходится примерно в 30 миллионов долларов ежегодно. Больше всего бизнесмену не понравилось то, что яхта стала слишком узнаваемой и постоянно привлекала внимание журналистов и папарацци.

