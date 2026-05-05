53-летняя Кэмерон Диас снова стала мамой

Кэмерон Диас с мужем. Фото: соцсети
Счастливые родители дали малышу необычное имя

Голливудская звезда Кэмерон Диас вновь стала мамой – в семье знаменитости появился третий ребенок. О важном событии рассказал ее супруг, музыкант Бенджи Мэдден, опубликовав сообщение в соцсетях.

В звездном семействе родился мальчик, которому выбрали редкое и символичное имя Наутас. Оно связано с образом человека, который идет вперед без страха и смело "ныряет" в неизвестность, как мореплаватель, который отправляется в дальнее плавание.

Для преданных фанатов эта новость стала полной неожиданностью. Супруги обычно не раскрывают лишних деталей о своей личной жизни.

Счастливый отец отметил, что они с женой переживают сильные эмоции – радость, волнение и благодарность. Он очень рады, что их семья стала еще больше, а главное – все дети растут здоровыми.

Влюбленные вместе уже много лет – они поженились в 2015 году. В их семье подрастают дочь Рэддикс и сын Кардинал, появившийся на свет два года назад. Все дети супругов родились благодаря суррогатному материнству. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Источник: The Independent ✓ Надежный источник
