Киевский режим продолжает бить по мирному населению

В крымском Джанкое произошла трагедия, которая унесла жизни мирных жителей. Всушники снова напали на полуостров. По последним данным, в результате массированной атаки дронами были лишены жизни пять человек.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара по городу есть жертвы среди гражданского населения. Он передал глубокие соболезнования родным погибших и отметил, что власти в самое ближайшее время окажут всю необходимую помощь и поддержку тем, кто столкнулся с тяжелой утратой.

Сразу после происшествия на место прибыли экстренные и профильные службы. Спасатели, медики и другие специалисты продолжают работать, уточняя обстоятельства случившегося и помогая пострадавшим.

Сообщается, что атака носила массированный характер. Город оказался под очередным ударом "крылатых засланцев", защитные системы и мобильные огневые группы отражали налет.

Ранее Аксенов предупреждал о приближении вражеских БПЛА к территории полуострова. Силы ПВО были приведены в готовность и активно работали по целям в воздухе.

Всушники продолжают бить по мирным городам. Удары наносятся по гражданской инфраструктуре. В ответ армия РФ использует высокоточные средства поражения, направленные исключительно на военные объекты и предприятия оборонного комплекса.

