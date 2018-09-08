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Отравители Скрипалей получали указания из Швейцарии

Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images
Британцы нашли "новые улики" в запутанном деле

Александр Петров и Руслан Боширов, которых англичане обвиняют в отравлении Скрипалей, часто посещали Европу и неоднократно встречались с неизвестным в Женеве. Об этом рассказали источники в правительстве Великобритании.

Отмечается, что в Швейцарии они провели несколько недель. При этом в Лондоне считают, что они выходили на связь со своим куратором. Эта информация, как утверждают власти, может стать "абсолютным ключом" к продолжающемуся расследованию, передает газета The Telegraph.

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Кроме того, британцы утверждают, что имена "отравителей" были известны и раньше, однако спецслужбы собирали необходимые доказательства, чтобы сообщить об этом на весь мир.

4 марта в английском городке Солсбери без сознания были госпитализированы бывший полковник ГРУ и его дочь. Британская сторона обвинила в случившемся Россию. Последняя категорически отрицает свою причастность к инциденту, который практически каждый день обрастает новыми подробностями.

Москва не раз предлагала свою помощь в расследовании, однако Лондон всячески открещивается от российского вмешательства. Так называемое "дело Скрипаля" спровоцировало международный скандал. Разногласия Москвы и Запада привели к обмену дипломатами и санкциями.

Накануне британцы показали фотографии подозреваемых в покушении. Это два офицера ГРУ: Александр Петров и Руслан Боширов. Данные имена "ничего не говорят", так отреагировали на информацию в Кремле и еще раз призвали "обвинителей" к сотрудничеству.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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