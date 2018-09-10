Британцев готовят к войне с Россией

Лондон потратит все деньги на укрепление обороны

Набирающий обороты конфликт между РФ и Соединенным Королевством может окончиться полномасштабным вооруженным противостоянием. Поэтому Британии уже сейчас нужно "начать готовиться к войне". С таким призывом выступил член палаты представителей британского парламента Джейкоб Рис-Могг.



По мнению политика, правительству страны нужно сократить фонды помощи иностранным государствам. Освободившиеся средства следует перенаправить на перестройку обороны страны. Вооруженные силы Ее Величества в настоящий момент "разваливаются" на глазах. Их необходимо срочно привести в порядок. Это позволит предоставить стране возможность противостоять угрозе со стороны России, сообщает Daily Express.

После того как Великобритания озвучила свою позицию по поводу того, кто несет ответственность за атаку в Солсбери, где попытались отравить бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нервно-паралитическим веществом, Лондону нужно относиться к Москве как к врагу. Потому что Кремль не спустит это дело на тормозах.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что страны Запада используют историю со Скрипалями для того, чтобы окончательно превратить Россию в страну-изгоя и "подвести под очередной виток санкций". Страны Запада тем самым мечтают добиться смены режима в РФ.

"Конечно, подспудно (в Совбезе ООН) подразумевается, что Путин, власть – это одно, а народ России – это другое. Это, конечно, все очень наивно, а самое главное – далеко от правды, но да, действительно сделана ставка на изнурение режима", – заявил дипломат в эфире телеканала "Россия 1".

На прошлой неделе Скотленд-Ярд назвал имена и продемонстрировал фото предполагаемых исполнителей покушения на Скрипалей. По версии британской стороны, они являются профессиональными наемными убийцами, работающими на ГРУ. После этого власти Соединенного Королевства заявили, что российское правительство "почти наверняка" стоит за атакой в Солсбери.

Большинство стран Запада, в том числе США, Франция и Германия, поддержали выводы британских следователей. Россия в ответ обвинила Соединенное Королевство в распространении откровенно лживой информации и в очередной раз заявила о своей полной непричастности к атаке в Солсбери.

В МИД считают, что расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.