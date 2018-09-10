Двух россиян Лондону показалось мало

Отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля с помощью нервно-паралитического вещества готовила группа из шести человек под названием "Чистильщики". Об этом сообщила Daily Mirror со ссылкой на источник в службах безопасности Великобритании.

Помимо обнародованных на прошлой неделе имен двух якобы российских шпионов, участвовавших в покушении на Скрипаля и его дочь Юлию, Александра Петрова и Руслана Боширова (их выявили после просмотра 11 тыс. часов пленок наружного видеонаблюдения), в операции были задействованы еще четыре человека, утверждает источник.

Петров и Боширов прилетели в лондонский аэропорт "Гатвик" 2 марта, а "резервная команда" прибыла в Великобританию через другие воздушные гавани приблизительно в то же время. Они использовали в документах данные реальных заключенных, которые находятся в тюрьмах на территории Евросоюза.

"Группа обеспечения нужна была, чтобы наблюдать за Скрипалями. Петров и Боширов должны были знать, что Скрипали не вернутся домой, пока они обрабатывают дверь "Новичком", – сказал источник издания.

Отмечается, что Петров и Боширов совершили ряд поездок в Соединенное Королевство за год до покушения для создания паспортного следа – чтобы их путешествие для нанесения настоящего удара не вызвало подозрений.

Источник заметил: "Классическое прикрытие – это богатые россияне, заинтересованные в собственности".

Напомним, 5 сентября британские власти заявили, что Скрипалей отравили два сотрудника ГРУ под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов. Американская The New York Times 7 сентября написала, что Скрипаль сотрудничал с испанской, чешской и эстонской разведкой. Возможно, он предоставлял информацию о российской организованной преступности, в том числе о группировках, которые могут быть связаны с властями РФ. Москва отрицает все обвинения Лондона и регулярно призывает к совместному расследованию инцидента в Солсбери.

