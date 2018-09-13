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Отравители Скрипалей сделали откровенное признание

Фото: GLOBAL LOOK press/Metroplitan Police
продолжениеГоворят отравители: обвиняемые в нападении на Скрипалей раскрыли карты. LIVE
Мир замер в ожидании сенсационного интервью

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян взяла интервью у подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль Александра Петрова и Руслана Боширова.

"Не знаю, с кем вы провели вчерашний вечер, а я провела его с Петровым и Бошировым. Не шучу. Каминг сун", – написала Маргарита в своем Telegram-канале.

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Чуть позже Симоньян призналась, что после этого сообщения ее телефон буквально взорвался от звонков. Главред RT рассказала, что подозреваемые нашли ее сами – просто позвонили ей по телефону. "Надо сказать, мой мобильный реально знают все, даже курьеры, которые развозят цветы на 8-е марта", – объяснила Маргарита. 

Симоньян подчеркнула, что Петров и Боширов согласились дать интервью только ей лично, потому что "они меня знают по эфирам и читают мои соцсети и поэтому, опять же по их словам, доверяют" (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Великобритания ранее заявила, что в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии виноваты "офицеры ГРУ" Александр Петров и Руслан Боширов. Президент Владимир Путин 12 сентября заявил, что эти люди известны российским властям, и призвал их выступить в СМИ. 

Валентина МАЙОРОВА
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