Отравители Скрипалей сделали откровенное признание

Мир замер в ожидании сенсационного интервью

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян взяла интервью у подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль Александра Петрова и Руслана Боширова.

"Не знаю, с кем вы провели вчерашний вечер, а я провела его с Петровым и Бошировым. Не шучу. Каминг сун", – написала Маргарита в своем Telegram-канале.

Чуть позже Симоньян призналась, что после этого сообщения ее телефон буквально взорвался от звонков. Главред RT рассказала, что подозреваемые нашли ее сами – просто позвонили ей по телефону. "Надо сказать, мой мобильный реально знают все, даже курьеры, которые развозят цветы на 8-е марта", – объяснила Маргарита.

Симоньян подчеркнула, что Петров и Боширов согласились дать интервью только ей лично, потому что "они меня знают по эфирам и читают мои соцсети и поэтому, опять же по их словам, доверяют" (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Великобритания ранее заявила, что в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии виноваты "офицеры ГРУ" Александр Петров и Руслан Боширов. Президент Владимир Путин 12 сентября заявил, что эти люди известны российским властям, и призвал их выступить в СМИ.