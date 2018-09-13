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"Не верю": Скрипаль почуяла неладное в "отравителях"

Кадр youtube.com
Интервью Боширова и Петрова вызвало сомнения и у экспертов

Родственница потерпевших в Солсбери заподозрила в одном из "подозреваемых" неладное. По мнению Виктории Скрипаль, один из них на видео выглядит иначе, чем на представленном британской прокуратурой снимке.

"Петров не очень похож на свою фотографию, скажем так, а Боширов похож", – резюмировала она в беседе с "РИА Новости".

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Племянница экс-шпиона в который раз усомнилась в сведениях Лондона.  После просмотра интервью с якобы отравителями ее близких Виктория прониклась каждым их словом.  

"Конечно, им верю. А я должна верить в то, что они приехали специально отравить Скрипаля? Нет, я в это не верю … Эти люди непричастны", – полагает Виктория.

Предсказуемо, что Лондон не поверил ни единому слову Боширова и Петрова. Однако по мнению ряда отечественных экспертов, в их рассказе действительно есть странности. О своем недоверии к заявлениям "подозреваемых" высказалась психолог и физиогномист Светлана Филатова.

"Они очень подавлены оба, их явно что-то испугало. Когда мужчины рассказывают о том, что промокли, они смотрят влево и вниз, потом прямо – это значит, они вспоминают о прошлом. А когда они рассказывают о том, что Солсбери – туристическое место и там много всего интересного, это явно заученная информация, потому что Руслан Боширов во время интервью смотрит вправо и вниз, это явно не воспоминания", – полагает Филатова, пишет ВЗГЛЯД.

Ничем не примечательной "болтовней" назвал сегодняшнюю дискуссию психиатр-криминалист Михаил Виноградов. "Каждый подает себя в лучшем свете", – заключил он, добавив, что выводы делать рано.

"Нужно брать криминалистов, которые точно скажут, они это или не они, или кто-то под них подделывается. Тут должен разбираться криминалист судебного порядка. Их нужно рассматривать через увеличительное стекло", - пояснил эксперт в беседе "360".

Ранее 5 сентября Великобритания обвинила россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочь Юлю, а также на британского стража правопорядка Ника Бейли. Обидчиков назвали агентами разведки. Однако сами они сегодня заявили, что работают в фитнес-индустрии, а в Солсбери, где в марте произошел скандально известный инцидент, били как туристы. 


Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Оксана ПОДТУРКИНА
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