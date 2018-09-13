Вашингтон ставит условия Москве по "делу Скрипалей"

Американские власти запланировали ввести в отношении России через два месяца очередную партию ограничительных мер из-за отравления экс-шпиона ГРУ в Солсбери, но готовы пойти на уступки, если Москва позволит проводить инспекции на российских химобъектах. Об этом заявила помощник госсекретаря Маниша Сингх на слушаниях в палате представителей.

"Мы дали им понять, что они могут не попасть под санкции, если они позволят инспекции, как это предусмотрено (в американском законе – ред.), если они дадут нам гарантии, которые можно было бы проверить, относительно того, что они не будут применять нервно-паралитические вещества против своих граждан снова. Они этого пока не сделали. В связи с этим мы ожидаем крайнего срока в ноябре, чтобы ввести очень жесткий пакет санкций", – цитирует американку РИА "Новости" в четверг.

По ее словам, Российская Федерация мало того, что должна выполнить ряд условий, их исполнение потом необходимо еще зафиксировать законодателям США.

Вашингтон требует предоставления "надежных гарантий" от Москвы, что РФ не использует в настоящее время и не будет использовать в будущем химическое и биологическое оружие ни против российских граждан, ни в "нарушение международного права".

"Россия должна быть готова разрешить проверки на местах наблюдателям ООН, или другим международно признанным независимым наблюдателям, или заслуживающими доверия средствами, чтобы убедиться, что власти не используют химическое или биологическое оружие", – подчеркнула Сингх.

Новые санкции США грозятся ввести по закону 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием и предотвращении войны.

На фоне новостей из-за океана на Московской бирже резко упал рубль к доллару и евро. Как пишет "Интерфакс", курс "американца" в 17:44 составил 68,95 руб., прибавив 74,25 копейки всего за 3 минуты к моменту до публикации информации о грядущих "жестких" мерах в адрес РФ. "Европеец" торговался на отметке 79,64 руб. – плюс 79,25 копейки. При этом рост не был длительным и после достижения указанных уровней быстро сошел "на нет".

