Нидерланды в своем расследовании будут придерживаться британского курса

Россия должна быть готова к новым обвинениям в авиакатастрофе "Боинга 777" в Донбассе. Нидерланды и их западные союзники, которые вошли во вкус в своих бездоказательных нападках, готовят провокацию против нашей страны.

Новую версию расследования о крушении МН-17, полагает политолог Дмитрий Солонников, зарубежные сыщики представят по образу и подобию нашумевшего "дела Скрипаля", мнимого вмешательства в выборы, допингового скандала, кибератак и разбившегося на Украине самолета.

По мнению эксперта, Нидерландам и другим странам, которые занимаются поиском виновной стороны, не интересны российские аргументы. Он предположил несколько путей реализации западной затеи. Во-первых, заявления Москвы следователи не станут слушать. Во-вторых, не дадут ей слова.

"Скорее всего, будет некое подготовленное шоу, которое мы в конце концов и увидим. Ну а дальше будет объявлен финальный этап всего мероприятия, и дело подведут к некоему итогу", – поделился директор Института современного государственного развития с "ПолитРоссией".

Таким образом, предположил Солонников, союзники поставят точку в расследовании, сохранив при этом иллюзию, будто мнения всех сторон услышаны, отмечает "Федеральное агентство новостей". Впрочем, прямых обвинений они выставить не осмелятся, подчеркнул политолог, ограничатся тем, что припишут РФ создание условий для авиакатастрофы.

Напомним, пассажирский "Боинг 777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области. На его борту находились 298 человек – граждане 10 государств, все они погибли.