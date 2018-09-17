Минобороны обнародует сенсационные данные об авиакатастрофе

Представители военного ведомства сегодня в полдень проведут брифинг, посвященный расследованию обстоятельств катастрофы малайзийского авиалайнера "Боинг 777" (рейс MH17) на Донбассе в 2014 году. Мероприятие проводится в связи с "вновь открывшимися данными" о происшествии.



Не исключено, что на брифинге будут обнародованы по-настоящему сенсационные сведения. Едва ли Минобороны стало бы созывать подобное мероприятие по пустяковому поводу. Возможно, это как-то связано с недавним визитом в Москву председателя Первой палаты Генеральных Штатов Королевства Нидерландов Анки Брукерс-Кнол. На встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным она заявила о том, что расследование авиакатастрофы должно быть открытым, и призвала к активному участию в расследовании все стороны.

Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков полагает, что нидерландский политик попросила российскую сторону раскрыть какие-то факты, которые поспособствуют более объективному расследованию катастрофы.

"Думаю, когда приезжала депутат голландского парламента, ей предоставили убедительные доказательства. Возможно, что она попросила обнародовать часть служебной информации, аргументы в споре с обвинителями России. Если это так, то, думаю, Минобороны пойдет на такой прецедент. Не понятно, конечно, в каком виде оно ее предоставит. Но то, что предоставит, – это однозначно. Скорее всего, будут воспроизведены данные переговоров украинских "товарищей". Радиотехническая разведка может ее предоставить. Когда зенитные ракетные комплексы ведут цель, они обычно общаются в эфире, правда, на военных частотах", – отметил специалист в интервью "Московскому комсомольцу".

Леонков напомнил: наше военное ведомство ранее сообщало о том, что с помощью станций слежения за воздушным пространством контролировало всю ситуацию, видело ракету и сбитый самолет. Но тогда эта информация не раскрывалась.

"Станции слежения – это боевые системы. Они обеспечивают безопасность наших воздушных границ. И раскрывать всему свету данные о режиме их работы, например, на какой частоте работала станция, что она видела, на каком расстоянии – это, значит, снижать уровень своей защиты. То, что средства радиотехнической разведки видели работу украинских ПВО, – это тоже все вещи, связанные с секретами. Но, видимо, сегодня дело дошло до крайней точки и какие-то данные придется обнародовать", – указал эксперт.

Косвенным доказательством этого служит ситуация с визитом представителя Малайзии. Когда ему тайно показали те сведения, которые есть в распоряжении РФ, его страна тут же сняла все претензии к Москве, отметил Леонков.

По его словам, наша страна так долго не выдавала доказательства своей правоты "в эфир" не только для того, чтобы не выдать свои военные секреты, но и из уважения к другим сторонам конфликта. "Есть такое негласное правило: когда стороны друг другу предъявляют претензии, вначале (это делается) на уровне дипломатов, потом еще каких-то переговоров. Но если одна из сторон не слышит и не хочет соглашаться, то в ход идут уже более доказательные аргументы. Которые показывают эту сторону в совсем негативном плане", – подчеркнул специалист.

Малайзийский "Боинг 777", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 г. под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа в 2018 г. заявила о том, что, согласно результатам проведенного ею следствия, "Боинг" сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. В российском Минобороны сообщили, что все ракеты, двигатель от одной из которых продемонстрировала нидерландская комиссия, были утилизированы после 2011 года. РФ не признает выводы международной комиссии и называет расследование предвзятым и однобоким.