Верховная рада согласилась, чтобы дело вела голландская сторона

Украинские парламентарии ратифицировали документ, предоставляющий Нидерландам право определять степень вины и меру наказания подозреваемым в крушении малайзийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году. Решение одобрил 241 нардеп из 450 членов Верховной рады. Впрочем, для положительного вердикта хватило бы и 226 голосов.

Соглашение о международно-правовом сотрудничестве Незалежной с Нидерландами министры юстиции двух стран подписали еще в июле 2017 года. В середине прошлого месяца его ратифицировали голландцы. Таким образом Нидерланды получили право "судебного преследования лиц", связанных с авиакатастрофой рейса МН17.

Из документа следует, что заседания суда будут проходить в Гааге, пишет РИА "Новости", а для тех, кого не смогут доставить в Нидерланды, организуют суд в режиме видео-конференции. Отбывать наказание осужденные также должны в голландских тюрьмах, но для украинцев сделано исключение – они смогут сидеть на родине. Однако сократить им срок или изменить условия пребывания украинская сторона самостоятельно не сможет – все будут решать исключительно голландцы.

Лайнер Малазийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул под Донецком 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в произошедшем ополченцев Донбасса, однако там указали, что не располагают соответствующим оружием. В мае 2018 г. международная следственная группа заявила, что лайнер был сбит из ЗРК "Бук", принадлежащий российским Вооруженным силам. В Москве обвинения отвергли.