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А нам все равно: ЕС требует от России повиниться в крушении MH17

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Ermochenko
Лидеров стран-участниц объединения не волнует отсутствие доказательств

Евросоюз полностью поддержал резолюцию СБ ООН 2166 о крушении рейса MH17 на Украине в 2014 году. Об этом говорится в заключениях евросаммита.

Организация призвала Россию признать свою ответственность в гибели лайнера, а также сотрудничать в расследовании авиакатастрофы.

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"Евросовет <…> призывает Российскую Федерацию признать свою ответственность и в полной мере сотрудничать со всеми усилиями по установлению истины, справедливости и подотчетности", – отмечается в документе, пишет РИА "Новости".

Член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш уверен, что на самом деле заявление Евросовета адресовано не РФ, а европейскому обывателю, "который живет в той информационной реальности, которую создали европейские СМИ, объявившие Россию "неконструктивной". Следовательно, "все усилия России воспринимаются западным слушателем, зрителем как попытка "сокрыть следы преступления".

"Запад добивается легитимации своей позиции <…> Комиссии нужно сделать заявку на объективность, каким-то образом снизить уровень односторонности своей интерпретации. Ведь есть и объективная сторона: например, Малайзия отказалась признать обвинения против России доказанными", - заявил он в эфире радио Sputnik, подчеркнув, что "натягивание" пиарной интерпретации на ту реальность, которую мы имеем, гладко не пройдет".

Ранее международная следственная группа JIT раскрыла промежуточные результаты расследования, в которых утверждается что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", который принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ.

МИД РФ заявил о голословности обвинений JIT, а расследование является предвзятым и однобоким. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россию не допускают к расследованию гибели лайнера, а Москва может признать результаты следствия лишь в том случае, если примет в нем полноценное участие.

Малайзийский Boeing 777 потерпел крушение под Донецком 17 июля 2014 года. Он направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. 

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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