В деле о "Боинге" засветились украинские шпионы

Спецслужбы Незалежной прослушивали голландских следователей

Виновный в авиакатастрофе почти четырехлетней давности до сих пор не установлен. Делом сбитого под Донецком "Боинга"MH17 занимается группа международных следователей, за которыми, как выяснили журналисты нидерландской RTL Nieuws, шпионила одна из фигуранток трагедии – Украина.

Круглосуточная слежка, уточняется в материале, велась при помощи специальной программы, которую удалось обнаружить совершенно случайно: при попытке устройств следователей соединиться в Wi-Fi, хотя настройки запрещали данное действие.

В Нидерландах крайне недовольны всплывшей информацией и требуют от "ответчика" объяснений.

"Я думаю, важно, что это вышло на поверхность. Нидерланды теперь должны заявить Украине: это невозможно, мы на одной стороне, и нам не следует работать с секретной информацией", – заявил депутат от "Зеленых левых" Врат ван Ойк.

Он также добавил, что в Нидерландах ждут украинского ответа. Кроме того, данный факт натолкнул следователей и дипломатов на мысль, что их, вероятно, прослушивали спецслужбы и других стран.

Сбитый самолет следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Он упал под Донецком 17 июля 2014 года. Трагедия унесла 298 жизней. В мае этого года вину за рухнувший лайнер повесили на Россию, которая категорически отрицает заявления следственной группы.