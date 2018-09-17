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"Боинг" над Донбассом сбила Украина. LIVE

Фото: GLOBAL LOOK press/Dai Tianfang
Минобороны публикует доказательства непричастности России к крушению MH17

Российское оборонное ведомство в ходе брифинга в Москве опровергло причастность нашей страны к крушению малайзийского самолета "Боинг 777" в Донбассе 17 июля 2014 года.

14:04. Брифинг внимательно смотрели на Украине и уже отреагировали на выступление представителя российского военного ведомства. Все обнародованные сведения Киев считает фальшивкой, заявил секретарь Совета нацбезопасности страны (СНБО) Александр Турчинов.

"Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН17, – это очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление", – цитирует Турчинова "Рен ТВ".

По его словам, вину России в авиакатастрофе уже якобы доказали "независимые эксперты".

14:00. Минобороны передала собранные доказательства международной группе следователей, занимающихся крушением "Боинга", передает telegram-канал "Караульный". 

12:40. Ополченцы не могли захватить "Бук" – об этом ранее говорила украинская сторона. Поэтому у Киева не получится переложить ответственность за катастрофу на непризнанные республики.

12:37. Приведены сведения о том, что в украинском Крыму до 2014 г. находились "Буки", но у них были другие номера – не те, которые стояли на ЗРК из Донбасса.

12:35. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что вся обнародованная сегодня информация будет передана нидерландской стороне. Он посоветовал международной следственной группе запросить из украинских архивов документы о передвижениях ЗРК "Бук", которой был сбит самолет. Правда, есть вероятность заявления Киева о том, что эти документы были ранее уничтожены или их никогда не существовало.

12:33. Все приведенные доказательства говорят о том, что ракета, которой был сбит самолет, принадлежала Украине, отметили в Минобороны. Международные следователи игнорируют все доказательства. Россия заинтересована в объективном расследовании.

12:29. Голос принадлежит украинскому полковнику Гринчаку. В июле 2014 г. его часть, 164-я бригада ПВО ВСУ, находилась на юго-востоке Украины. Через его зону ответственности пролетал "Боинг". В Минобороны РФ делают вывод о том, что Гринчаку были известны обстоятельства крушения воздушного судна, поэтому он так и сказал.

12:26. В ходе брифинга участникам дали послушать видеозапись переговоров украинских военных в 2016 г. при настройке РЛС "Малахит" в ходе учений в Одесской области. Голос военного говорит о том, что в случае ошибки может быть сбит "еще один малайзийский "Боинг".

12:25. "Все элементы видеозаписи были сняты в различных условиях, а позже искусственно склеены в видеоредакторе с целью фальсификации", – говорится в ролике Минобороны.

12:21. В Минобороны заявили, что видеоролик, который продемонстрировала в мае Международная следственная группа, был сфальсифицирован. Тягач с "Буком", который якобы передвигается по территории Донбасса, вставили в запись видеорегистратора.

12:14. Военные отследили по документам маршрут передвижения комплекса с бортовыми номерами, которые опубликовала ранее совместная следственная группа. Этот "Бук" был произведен в Долгопрудном в 1986 г., а затем переправлен в воинскую часть 20152, находившуюся в Украинской ССР. Сейчас это 223-й зенитный ракетный полк Украины. После распада Союза комплекс не покидал территорию сопредельного государства. Таким образом, данный ЗРК не мог находиться в распоряжении российской армии, как заявляли представители Нидерландов. 

12:10. Министерство обороны РФ опубликовало сенсационные данные о том, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, предположительно, был сбит лайнер, принадлежал украинской армии.

Андрей ФИЛАТОВ
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