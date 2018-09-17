Появилась главная улика против Украины в деле MH17

Полковник из Незалежной проговорился о сбитом малайзийском "Боинге"

Министерство обороны РФ опубликовало аудиозапись переговоров украинских военных, в которых косвенно подтверждается причастность Киева к катастрофе пассажирского самолета в Донбассе 17 июля 2014 года. В ходе состоявшихся через два года после трагедии учений один из военных предостерег сослуживцев от повторения трагедии.



Разговор удалось перехватить при помощи средств слежения. Диалог состоялся при подготовке подразделения радиотехнических войск Украины к учениям "Рубеж-2016" в Одесской области, сообщает "РЕН ТВ". Во время настройки радиолокационной станции "Малахит" один из военнослужащих произнес такие слова:

"А что там экспериментировать? Тест провели и все, что их заставлять, не понимаю. Зачем мы его туда гнали? <...> Конечно, через Левчука. Мы закрываем воздушное пространство. Надо объяснить, что у нас этот <...>, "Малахит" может не сработать. "Пеликан" гнали для чего? Для того чтобы отслеживать и в том числе закрывать воздушное пространство. <...> Почему нас не слушают? Моряков нельзя отставить, чтоб наш "Малахит" нормально работал. Пехота... Да что они понимают. Пусть они несут видповидальность (ответственность), пусть Левчук рапорт напишет, устно доложит. Серега, это несерьезно. <...> Возьми Левчука и скажи, "пацаны, если будет вот так, мы <...> еще один малайзийский "Боинг".

Пропуски в тексте объясняются наличием большого количества нецензурной лексики, пояснил в ходе общения с журналистами официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Анализ аудиозаписи показал, что слова принадлежат полковнику Руслан Гринчаку, который сейчас занимает должность первого замкомандующего воздушным командованием "Запад" Вооруженных сил Украины. В 2014 г. он возглавлял 164-ю радиотехническую бригаду ПВО ВСУ. Маршрут малайзийского "Боинга" 17 июля 2014 г. пролегал через зону, которую обслуживала эта бригада.

"Другими словами, Гринчак достоверное знал истинное состояние дел в воздушном пространстве над Донбассом, а также задачи и результаты боевой работы зенитно-ракетных подразделений, развернутых в зоне так называемой АТО", – подчеркнул Конашенков.

В ходе брифинга российские военные также представили сведения о том, что сбившая МН17 ракета, выпущенная из ЗРК "Бук", была произведена в Подмосковье в 1986 г. и отправлена в воинскую часть, дислоцированную на территории Украинской ССР, после чего в Россию уже не возвращалась. Все обнародованные сведения были сегодня же переданы нидерландской стороне.

Украинские политики назвали все представленные российской стороной доказательства "фейковыми".