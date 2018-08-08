Киев ищет новые заходы для обвинения Москвы в агрессии

"Боинг MH17", разбившийся 17 июля 2014 г. в Донбассе, был сбит намеренно, но по ошибке. Такую мысль внушают публике украинские СМИ. Очередное "авторитетное мнение" на этот счет высказал американский журналист Дэвид Саттер, которого канал "Еспресо" представил как консультанта при расследовании данного происшествия.

В эфире украинского телеканала Саттер еще раз заявил об уверенности, что рейс MH17 был сбит из российской установки "Бук" российскими же военными, которые специально перешли через границу ради этого преступления. Но 283 пассажира и 15 членов экипажа, летевшие из Амстердама в Куала-Лумпур, стали жертвой то ли нетерпеливости агрессоров, то ли их неподготовленности – этот вопрос Саттер для себя еще не решил.

Однако он знает, что сбит должен был быть другой лайнер – с россиянами, летевшими из Москвы в Ларнаку (Кипр).

"Они считали, что, уничтожая русский самолет, они могут оправдать захват половины Украины", – привел журналист железобетонный довод. И отметил, что доказательств этой версии у него нет, но она "очень логична". Поэтому он призвал мировое сообщество прислушаться к нему.

В любом случае Саттер настаивает, что русских надо наказать за крушение "Боинга 777" Malaysia Airlines в Донбассе, поскольку все факты установлены, а отсутствие ответов на некоторые вопросы не имеет значения. Верить же заявлениям Москвы, что она не причастна к трагедии, по мнению американского репортера, не стоит. Ведь Россия "родилась в коммунистическом мире", для которого любые провокации – это обычное дело. О том, что Украина также являлась частью СССР, журналисты предпочли не вспоминать.

Ранее международная следственная группа, занимающаяся делом о крушении MH17, обнародовала промежуточные итоги расследования, где говорится, что самолет был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил. Доказательствами этому заявлению послужили записи в соцсетях, тогда как данные объективного контроля Минобороны РФ и снимки со спутников следователи проигнорировали.