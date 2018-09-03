Пропавший малайзийский "Боинг" нашли в джунглях

Исследователь случайно сделал открытие

Тайна исчезновения малайзийского лайнера "Боинг 777" не дает покоя ни специалистам, ни любителям. Технический эксперт Ян Уилсон рассказал Daily Star о том, что ему удалось обнаружить самолет в камбоджийских высокогорных джунглях.

По его словам, части пропавшего авиалайнера, найденные им на Google Earth, имеют длину 70 м, что равно размеру пропавшего "Боинга". Он якобы увидел сломанный хвост судна и высказал предположение, что это произошло во время приземления.

Уилсон уверен, что он увидел реальный самолет, а не картинку, сохранившуюся в Гугле. Поэтому эксперт собрался поехать на место, чтобы подтвердить свои догадки.

По информации издания, Министерство транспорта Малайзии ранее сообщало, что лайнер находился в воздушном пространстве Камбоджи, однако, затем эти сведения были опровергнуты.

Напомним, австралийский инженер Питер Макмэхон заявлял о том, что с помощью Google Earth он нашел обломки малайзийского "Боинга 777" недалеко от небольшого острова Раунд на Сейшелах. Однако министр транспорта Малайзии назвал эти утверждения голословными.

Самолет "Боинг 777-200" авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Куала-Лумпура в Пекин рейсом MH370, исчез в ночь на 8 марта 2014 года. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В том числе один российский турист. По мнению экспертов, крушение лайнера произошло над водами южной части Индийского океана. Поиски самолета до сих пор не увенчались успехом.