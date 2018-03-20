Загадочно пропавший "Боинг" нашелся
Министр транспорта Малайзии Датук Сери Лиоу Тионг Лай ответил на заявление австралийского инженера Питера Макмэхона, который сообщил, что нашел обломки загадочно исчезнувшего лайнера "Боинг 777-200ER".
По словам министра, утверждения Макмэхона абсолютно голословны и не стоят того, чтобы всерьез их рассматривать, пишет New Straits Times. Он добавил, что поиски пропавшего самолета все еще ведутся в южной части Индийского океана, охватывая зону площадью 25 тыс. кв. километров.
"На данный момент мы определили место поиска у австралийского побережья, а не в мавританских водах", – уточнил министр.
Австралийский инженер, хобби которого – расследования авиакатастроф, ранее заявил, что с помощью Google Earth нашел обломки малайзийского "Боинга 777" недалеко от острова Раунд, расположенного к северу от своего "соседа" – острова Маврикий. По словам эксперта-самоучки, в Бюро транспорта и безопасности Австралии сначала признали, что Макмэхон действительно обнаружил обломки самолета, однако затем специалисты не включили территорию вокруг острова Раунд в область поисков лайнера. Инженер считает, что это было сделано под давлением властей США, так как обшивка самолета изрешечена пулями.
Авиалайнер "Боинг 777-200" авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту самолета находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа, среди них был один российский турист. Эксперты пришли к выводу, что лайнер потерпел крушение над водами южной части Индийского океана, однако его поиски до сих пор не увенчались успехом.
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