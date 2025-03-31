Бывшая советская республика при нынешних руководителях поражает русофобской политикой

Москва выразила решительный протест в ответ на действия Молдавии, объявившей трех российских дипломатов персонами нон грата. Наша страна анонсировала жесткий ответ на эту очередную подлость молдавских властей.

Решение Кишинева стало новым шагом в обострении отношений между странами, что особенно чувствительно на фоне продолжающейся русофобской политики, проводимой молдавскими властями. В МИД России заявили, что в связи с этим будет принят жесткий ответ, уточнив, что Москва уже готовит меры на этот шаг со стороны Кишинева.

Ранее молдавские власти решили выдворить трех наших дипломатов, утверждая, что якобы имеют доказательства их деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом.

Одним из высланных стал высокопоставленный сотрудник, который занимал должность сопредседателя Объединенной контрольной комиссии – организации, занимающейся урегулированием конфликта в Приднестровье.

Россия, в свою очередь, не оставит без ответа такие действия и уже подготовила соответствующие меры. Москва выразила уверенность, что молдавская сторона должна понимать, к чему могут привести такие провокации.

К слову, ранее на Западе выступили с радикальным требованием к Трампу по ситуации на Украине. Над незалежным верховодом сгущаются тучи.