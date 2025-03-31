Депутат Рады Гриб: Украине нужна помощь стран БРИКС

В Раде внезапно бросились в ноги БРИКС
Картинка: сгенерировано ИИ
В Киеве объявили, что нуждаются в помощи этого блока

В украинском парламенте неожиданно бросились в ноги БРИКС. Так, депутат Верховной Рады Виктория Гриб выразила мнение, что Незалежной в нынешней ситуации крайне необходима поддержка стран этого объединения.

По словам парламентария, учитывая заявления о том, что Европе потребуется несколько лет для того, чтобы стать сильнее, иметь больше оружия и быть готовой помогать, складывается крайне печальная для Незалежной ситуация – не факт, что Украина сможет продержаться до этого времени.

В связи с этим, Гриб подчеркнула важность не только доверия к европейским партнерам, но и необходимость продолжать сотрудничество с американцами, а также развивать отношения с другими государствами, среди которых, по ее мнению, особое внимание стоит уделить БРИКС. Депутат убеждена, что поддержка этих стран для Украины в данный момент является крайне важной.

Напомним, объединение БРИКС, которое существует с 2006 года, расширилось с началом 2024 года, включив в свой состав Египет, Эфиопию, Иран и ОАЭ, а с 2025 года Индонезия также стала полноправным членом этого объединения. Костяк организации – это Россия, Бразилия, Индия, ЮАР и Китай.

К слову, ранее Москва объявила о жестком ответе на очередную подлость Молдавии.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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