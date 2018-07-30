Спустя 4 года после трагедии у экспертов больше вопросов, чем ответов

Следственная группа по пропаже самолета MH370 Malaysia Airlines в 2014 г. не смогла прийти к однозначному выводу о том, что произошло с лайнером. В этом признался глава группы Кок Су Чон.

"Команда не может определить реальную причину исчезновения", – заявил он на пресс-конференции в Куала-Лумпуре в понедельник, 30 июля.

Он указал, что у следователей было слишком мало фактов: за 4 года не было найдено обломков самолета или других свидетельств происшествия. Пришлось опираться на косвенные данные, такие как психологическая экспертиза аудиозаписи переговоров пилотов в ходе их последнего полета и предполетного видео.

Выводы психологов однозначны – пилоты не нервничали, ничто не указывает на их нестабильное душевное состояние. Соответственно, нет причин думать, что кто-то из них задумал преступление.

Ошибка пилотирования также исключена – 53-летний пилот Захари имел большой стаж и опыт. Возможно, он вдруг потерял сознание, но это только догадки.

Нет у следователей причин полагать, что лайнером начали управлять некие силы дистанционно. А вот факт, что перед тем, как пропасть с радаров, самолет перешел на ручное управление, можно считать доказанным.

"Мы можем заключить, что MH370 развернулся и что этот разворот был осуществлен не из-за каких-либо аномалий в работе механической системы. Разворот был сделан не на автопилоте, а в результате ручного управления", – приводит The Guardian слова Кок Су Чона.

Но это не объясняет причин, что произошло в воздухе и куда сгинул "Боинг 777".

Борт MH370 бесследно пропал 8 марта 2014 г., спустя час после вылета из Куала-Лумпура в Пекин. На борту находились 239 человек, в том числе два пилота – 27-летний Фарик Абдул и 53-летний Захари Ахмад Шах. Именно последнего подозревали в том, что он специально угробил самолет с пассажирами.

За прошедшие 4 с лишним года поиски места предполагаемого крушения результатов не дали.