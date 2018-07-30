Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Тайна исчезновения малайзийского "Боинга" оказалась необъяснимой

Фото: GLOBAL LOOK press/Lui Siu Wai
Спустя 4 года после трагедии у экспертов больше вопросов, чем ответов

Следственная группа по пропаже самолета MH370 Malaysia Airlines в 2014 г. не смогла прийти к однозначному выводу о том, что произошло с лайнером. В этом признался глава группы Кок Су Чон.

"Команда не может определить реальную причину исчезновения", – заявил он на пресс-конференции в Куала-Лумпуре в понедельник, 30 июля.

По теме

Он указал, что у следователей было слишком мало фактов: за 4 года не было найдено обломков самолета или других свидетельств происшествия. Пришлось опираться на косвенные данные, такие как психологическая экспертиза аудиозаписи переговоров пилотов в ходе их последнего полета и предполетного видео.

Выводы психологов однозначны – пилоты не нервничали, ничто не указывает на их нестабильное душевное состояние. Соответственно, нет причин думать, что кто-то из них задумал преступление.

Ошибка пилотирования также исключена – 53-летний пилот Захари имел большой стаж и опыт. Возможно, он вдруг потерял сознание, но это только догадки.

Нет у следователей причин полагать, что лайнером начали управлять некие силы дистанционно. А вот факт, что перед тем, как пропасть с радаров, самолет перешел на ручное управление, можно считать доказанным.

"Мы можем заключить, что MH370 развернулся и что этот разворот был осуществлен не из-за каких-либо аномалий в работе механической системы. Разворот был сделан не на автопилоте, а в результате ручного управления", – приводит The Guardian слова Кок Су Чона.

Но это не объясняет причин, что произошло в воздухе и куда сгинул "Боинг 777".

Борт MH370 бесследно пропал 8 марта 2014 г., спустя час после вылета из Куала-Лумпура в Пекин. На борту находились 239 человек, в том числе два пилота – 27-летний Фарик Абдул  и 53-летний Захари Ахмад Шах. Именно последнего подозревали в том, что он специально угробил самолет с пассажирами.

За прошедшие 4 с лишним года поиски места предполагаемого крушения результатов не дали.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

ОБСЕ поедет в Крым

Визит представителей организации на полуостров будет положительным сигналом для России

РФ променяла "Русланы" на нечто новое

Вместо Ан-124 наша страна построит новый сверхтяжелый транспортный самолет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей