Запад не станет наказывать свой "политический инструмент", которым он давно считает Незалежную

Минобороны России сегодня поставило точку в деле МН17. Его специалисты предоставили неопровержимые доказательства причастности Киева к авиакатастрофе 2014 года.

Они определили бортовой номер ракеты, которая, по предварительной версии, в небе над Донбассом сбила "Боинг", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур.

Однако эта точка больше напоминает многоточие, поскольку Запад не станет наказывать Незалежную за трагедию, полагает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

"Я думаю, что сейчас Украину привлекать никто не будет. Может быть в самом лучшем для нас, для России, случае, начнется какое-нибудь расследование. Новое, параллельное или существующему расследованию будет придан новый импульс. Но поскольку запад заинтересован в Украине, как в политическом инструменте, то естественно наказывать ни украинских политиков, ни украинских военных никто не будет. Тем более, что поводов для наказания за эти годы накопилось итак уже очень и очень много", — заявил эксперт в интервью "Пятому каналу".

По его словам, размер "взыскания" с Украины будет зависеть от того, за кем останется последнее слово в объявлении приговора. В лучшем случае, подчеркнул Безпалько, Киев заставит отвечать неугодных политиков, если они окажут неповиновение.

"Здесь их могут действительно быстро переместить в Гаагу, в международный уголовный суд или в специально созданный трибунал. Но пока что это больше доказывает невиновность России, чем виновность Украины. В том смысле, что Украина, скорее всего, в лице своих политиков и военных никакой ответственности за это нести не будет", – подытожил специалист.

Минобороны РФ опубликовало аудиозапись переговоров украинских военных, где косвенно подтверждается причастность Киева к катастрофе. Украинские политики назвали все представленные российской стороной доказательства "фейковыми". Однако опровергнуть их они не смогли.