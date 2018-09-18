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Сбитый над Донбассом "Боинг" выбрали спецслужбы

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Ermochenko
Среди погибших не было граждан США и Израиля

Операцию по крушению пассажирского лайнера над Донбассом Украина готовила совместно с западными спецслужбами. Только упасть самолет должен был в Ростовской области. Но исполнители немного не рассчитали, и малайзийский "Боинг" до России не дотянул, рухнул на украинской территории. Поэтому обвинить Россию в терроризме в 2014 г. не удалось, отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

"Здесь была грамотная работа специальных служб, которые способны выстроить сложный сценарий. По нему самолет должен был упасть на территории Ростовской области. И тогда неопровержимые доказательства того, что Россия причастна к этому, были бы предъявлены всему миру. Но что-то пошло не так", – приводит "Царьград" слова Леонкова.

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Он обращает внимание, что на борту сбитого лайнера были граждане многих стран, однако – ни одного американца или жителя Израиля. По мнению эксперта, тут дело не только в том, что Израиль – союзник США. Просто украинцы в 2001 г. уже сбивали пассажирский самолет. Тогда погибли 78 человек, из них 51 гражданин Израиля. "Она сбила самолет своим комплексом С-200 во время учений. Не закрыла небо в том месте, где проводила учения", – напомнил Леонков.

Небо над Донбассом, где в 2014 г. шла настоящая война, Киев также "забывчиво" не закрыл. Однако подстраховался и проследил, чтобы на сбитом лайнере не было пассажиров из стран, отношения с которыми портить никак нельзя.

Накануне Минобороны РФ обнародовало информацию, согласно которой "Боинг" Малайзийских авиалиний был сбит из "Бука", принадлежащего украинской армии. 

Николай ВИКТОРОВ
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