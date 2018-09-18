Свежи в памяти Брюсселя лишь заявления официального следствия о российском "Буке"

Спустя сутки в объединении европейских стран отреагировали на заявления Минобороны России, специалисты которого предоставили неопровержимые доказательства причастности Киева к авиакатастрофе 2014 года. В Евросоюзе вспомнили майский отчет международной следственной группы и подчеркнули, что всецело доверяют ее работе.

При этом складывается впечатление, что ЕС спал во время доклада военного ведомства. Другим объяснениям его ответ не поддается.

"Европейский союз полностью доверяет работе, проделанной Объединенной следственной группой (JIT), и выводам ее независимого, профессионального и беспристрастного расследования", – цитирует РИА "Новости" чиновника из ЕС.

Речь идет о российском следе в авиакатастрофе под Донбассом. В мае эксперты пришли к выводу, что малайзийский "Боинг 777" был сбит установкой "Бук", принадлежащей 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Однако Москва назвала обвинения бездоказательными и однобокими. А накануне предоставила неопровержимые факты украинского вмешательства в трагедию. В Генпрокуратуре отметили, что все материалы предоставлены нидерландской стороне.

"Объединенная следственная группа дала ясно понять, что она тщательно изучит представленные материалы, как она поступает со всей получаемой информацией, как только РФ представит соответствующие документы в распоряжение группы, в соответствии с запросом в мае 2018 года и резолюцией 2166 СБ ООН", – довольно-таки расплывчато объяснил спикер ЕС.

Вчера, 17 сентября, Министерство обороны РФ сообщило секретные данные о ракете "Бук", которая в небе над Донбассом поразила "Боинг" MH17. Более 30 лет назад она попала в воинскую часть Украинской ССР и с тех пор не пересекала российских границ.

Также специалисты Минобороны обнародовали аудиозапись переговоров украинских военных, где косвенно подтверждается причастность Киева к катастрофе. Украинские политики назвали все представленные российской стороной доказательства "фейковыми". Однако опровергнуть их они не смогли.

Между тем, по мнению экспертов, западные союзники простят Незалежной крушение авиалайнера, поскольку считают ее своим "политическим инструментом".

Напомним, "Боинг 777" рейса МН17 Амстердам – Куала-Лумпур разбился 17 июля 2014 г. под Донецком. Трагедия унесла 298 жизней. Все, кто находился на борту самолета, погибли.