Украинские власти считают "экзотикой" российскую версию событий

На Украине назвали "информационным вбросом" доказательства российских военных причастности Киева к крушению "Боинга" в Донбассе в 2014 году.

Замглавы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что за разъяснениями Киев намерен пойти в суд, чтобы там развеяли тактику "дымовой завесы", которую якобы разработали в Кремле.

"Обнародованные 17 сентября очередные "находки" Минобороны РФ относительно обстоятельств уничтожения MH17 являются ничем иным, как продолжением уже привычной для РФ тактики создания "дымовой завесы" и информационных вбросов", – написала замминистра на своей странице в Facebook, подчеркнув, что об уликах россияне заговорили в преддверии 73-й сессии Генассамблеи ООН.



По ее словам, Москва нарушила свои обязательства по резолюции Совбеза, которая призывает все государства к содействию в расследовании дела МН17 и проигнорировала документ, оставив без ответа запросы международной следственной группы о ЗРК "Бук", "с помощью которого был сбит самолет".

"А вместо этого продуцирует все более экзотические факты и версии, – пояснила дипломат, пригрозив: – Все изобретательные версии и намеки российской пропаганды не помогут скрыть преступников и освободить их от ответственности".

Накануне, 17 сентября, Министерство обороны РФ сообщило данные под грифом "совершенно секретно" по ракете "Бук", которая в небе над Донбассом поразила "Боинг" MH17. Более 30 лет назад она попала в воинскую часть Украинской ССР и с тех пор не пересекала российских границ.

Однако еще в мае вину за крушение лайнера следователи "повесили" на Россию. Тогда эксперты пришли к выводу, что малайзийский "Боинг 777" был сбит установкой "Бук", принадлежащей 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Вчера же в дополнение к несфабрикованным данным российские военные обнародовали аудиозапись переговоров украинских военных, где косвенно подтверждается причастность Киева к катастрофе. Украинские политики назвали все представленные российской стороной доказательства "фейковыми". Однако опровергнуть их они не смогли.

По мнению экспертов, западные союзники не станут наказывать Незалежную за трагедию, поскольку считают ее своим "политическим инструментом".

Напомним, "Боинг 777" рейса МН17 Амстердам – Куала-Лумпур разбился 17 июля 2014 г. под Донецком. Авиакатастрофа унесла 298 жизней. Все, кто находился на борту самолета, погибли.