Объяснения Боширова и Петрова обидели премьера Великобритании

Мнение России о "деле Скрипалей" вывело из себя главу британского правительства Терезу Мэй, сообщает издание "Indepenent".

Комментируя интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, она обвинила россиян во лжи, заявив, что российское телевидение представило "вопиющие измышления".

"По данному делу Россия отреагировала оскорбительно", – цитирует издание британского премьера.

Ранее МИД Великобритании назвал интервью Петрова и Боширова, данное телеканалу Russia Today, "запутыванием и ложью".

В четверг в эфир вышла передача, в которой "подозреваемые в отравлении Скрипалей" рассказали, что не являются сотрудниками ГРУ, а в Солсбери их привели туристические интересы.