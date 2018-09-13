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Мнение России о "деле Скрипалей" вывело из себя главу британского правительства Терезу Мэй, сообщает издание "Indepenent".
Комментируя интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, она обвинила россиян во лжи, заявив, что российское телевидение представило "вопиющие измышления".
"По данному делу Россия отреагировала оскорбительно", – цитирует издание британского премьера.
Ранее МИД Великобритании назвал интервью Петрова и Боширова, данное телеканалу Russia Today, "запутыванием и ложью".
В четверг в эфир вышла передача, в которой "подозреваемые в отравлении Скрипалей" рассказали, что не являются сотрудниками ГРУ, а в Солсбери их привели туристические интересы.
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