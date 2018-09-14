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В Великобритании снова отравили людей

Фото: pixabay.com
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Главная версия все та же: применение неизвестного химического вещества

В Британии новое химическое отравление. На этот раз жертвами стали жители города Бидефорд на юго-западе Англии.

По данным The Sun, полиция получила сообщение о том, что требуется помощь некой женщине. Сотрудники органов правопорядка прибыли на вызов по указанному адресу и обнаружили там химическую лабораторию.

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По сведениям издания, жилье принадлежит 73-летнему физику-ядерщику Крису Басби, который признался, что работал над особым веществом. Мужчину арестовали и отправили на допрос в участок.

Однако полицейские, которые проводили обыск, неожиданно почувствовали себя плохо, им потребовалась срочная помощь медиков. В настоящее время, правда, с ними уже все в порядке, они вернулись к работе.

Но дом физика оцепили. Не исключено, что в своих испытаниях он использовал радиоактивные материалы.

Британское издание особо отмечает, что Басби довольно часто появлялся в качестве эксперта в эфире российского телеканала RT. А полицейский рейд состоялся как раз перед тем, как телеканал показал интервью россиян Петрова и Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении Скрипалей.

Николай ВИКТОРОВ
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