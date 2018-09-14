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Российские шпионы задержаны в Нидерландах

Фото: GLOBAL LOOK press/Evert Elzinga/Xinhua
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Разведчики хотели завладеть секретами химической лаборатории

России мало своих разработок химического оружия, в которых ее обвиняет Запад. Она еще и пытается украсть зарубежные новинки. В частности, недавно в Нидерландах задержали двух российских агентов, которые хотели проникнуть в швейцарскую лабораторию Spiez.

По сведениям издания Tages Anzeiger, агентов задержали в ходе спецоперации, которую провели совместно голландские, швейцарские и британские спецслужбы. Но почему-то шум раздувать из этой истории на Западе не стали, а просто выслали россиян на родину.

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В самой лаборатории Spiez, которая занимается изучением ядерного, химического и биологического оружия, данную информацию комментировать отказались, отметив лишь, что зафиксировали в июне попытку хакерского взлома.

Интереснее, по мнению издания, другое. Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон обвиняет в покушении на Скрипалей, в свое время были так же и в Швейцарии – в качестве туристов. А лаборатория Spiez в последнее время стала широко известна в связи с тем, что именно ее специалисты усомнились в применении в Солсбери "Новичка". Они предположили, что покушение произошло при помощи токсина BZ, который производится в западных лабораториях. Впрочем, на официальном уровне лаборатория от этих выводов отказалась.

Накануне россияне Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором опровергли обвинения в отравлении Скрипалей и тайной работе на ГРУ. Свою поездку в Великобританию они обосновали желанием хорошо отдохнуть вместе и осмотреть достопримечательности.

Николай ВИКТОРОВ
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