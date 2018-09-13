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Все врут: англичане отказались принимать факты по делу Скрипалей

Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images
продолжение"Дырявая шлюпка": британский МИД пошел на дно вместе с Мэй
Скотленд-Ярд не захотел комментировать интервью Александра Петрова и Руслана Боширова

В британской полиции наотрез отказались принимать на веру интервью так называемых "отравителей" бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 

"На данный момент у нас нет ответа или комментария на этот счет", – цитирует РИА "Новости " представительницу Скотленд-Ярда. 

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На прошлой неделе Англия все-таки представила общественности подозреваемых в травле Скрипалей. По мнению британских расследователей, виновниками случившегося оказались "агенты ГРУ" Боширов и Петров. 

После к потенциальным "отравителям" обратился президент России Владимир Путин. Лидер призвал "обвиняемых" расставить все точки над i и выступить с официальным заявлением. Прислушавшись к его совету, Петров и Боширов согласились на интервью с Маргаритой Симоньян, главредом RT. В нем они поведали свою версию случившегося. 

Они признались, что никогда не служили в разведке, и рассказали, что делали в Солсбери в день отравления Сергея и Юлии Скрипаль. 

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Марина МОНРО
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