Все врут: англичане отказались принимать факты по делу Скрипалей

Скотленд-Ярд не захотел комментировать интервью Александра Петрова и Руслана Боширова

В британской полиции наотрез отказались принимать на веру интервью так называемых "отравителей" бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"На данный момент у нас нет ответа или комментария на этот счет", – цитирует РИА "Новости " представительницу Скотленд-Ярда.

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На прошлой неделе Англия все-таки представила общественности подозреваемых в травле Скрипалей. По мнению британских расследователей, виновниками случившегося оказались "агенты ГРУ" Боширов и Петров.

После к потенциальным "отравителям" обратился президент России Владимир Путин. Лидер призвал "обвиняемых" расставить все точки над i и выступить с официальным заявлением. Прислушавшись к его совету, Петров и Боширов согласились на интервью с Маргаритой Симоньян, главредом RT. В нем они поведали свою версию случившегося.

Они признались, что никогда не служили в разведке, и рассказали, что делали в Солсбери в день отравления Сергея и Юлии Скрипаль.