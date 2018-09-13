Все врут: англичане отказались принимать факты по делу Скрипалей

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В британской полиции наотрез отказались принимать на веру интервью так называемых "отравителей" бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
"На данный момент у нас нет ответа или комментария на этот счет", – цитирует РИА "Новости " представительницу Скотленд-Ярда.
На прошлой неделе Англия все-таки представила общественности подозреваемых в травле Скрипалей. По мнению британских расследователей, виновниками случившегося оказались "агенты ГРУ" Боширов и Петров.
После к потенциальным "отравителям" обратился президент России Владимир Путин. Лидер призвал "обвиняемых" расставить все точки над i и выступить с официальным заявлением. Прислушавшись к его совету, Петров и Боширов согласились на интервью с Маргаритой Симоньян, главредом RT. В нем они поведали свою версию случившегося.
Они признались, что никогда не служили в разведке, и рассказали, что делали в Солсбери в день отравления Сергея и Юлии Скрипаль.
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