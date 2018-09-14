Откровения "отравителей" Скрипалей стали последними

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"Отравители" Скрипалей перестали выходить на связь

Фото: GLOBAL LOOK press/Metroplitan Police
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Петров и Боширов пропали после интервью

"Отравители" Скрипалей исчезли после беседы и не отвечают на звонки главного редактора RT Маргариты Симоньян. Об этом она сама поведала в эфире BBC Newsnight.

Журналист добавила, что перед встречей Александр Петров и Руслан Боширов, обвиняемые Лондоном в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявили, что это первый и последний разговор со СМИ, в котором они согласились принять участие.

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По ее словам, она так и не дождалась их фотографий на фоне кафедрального собора в Солсбери, которые мужчины обещали ей прислать.

"Я пыталась позвонить им по номеру, с которого они звонили мне, но он был недоступен. Они сказали, что если найдут фотографии, то пришлют их, но я все еще жду", – поделилась Симоньян.

Главный редактор рассказала, что перед беседой Петров и Боширов выдвинули условие, что она не будет задавать неудобных вопросов, ответы на которые дадут шанс найти их родственников, друзей или партнеров по бизнесу.

Накануне в интервью RT предполагаемые "отравители" Скрипалей сообщили, что не причастны к покушению, а также не имеют отношения к ГРУ. По их словам, в Солсбери они побывали исключительно в туристических целях, чтобы посмотреть на местный собор.

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Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Вероника ПОДСТРЕХИНА
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