Откровения "отравителей" Скрипалей стали последними

"Отравители" Скрипалей перестали выходить на связь
"Отравители" Скрипалей исчезли после беседы и не отвечают на звонки главного редактора RT Маргариты Симоньян. Об этом она сама поведала в эфире BBC Newsnight.
Журналист добавила, что перед встречей Александр Петров и Руслан Боширов, обвиняемые Лондоном в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявили, что это первый и последний разговор со СМИ, в котором они согласились принять участие.
По ее словам, она так и не дождалась их фотографий на фоне кафедрального собора в Солсбери, которые мужчины обещали ей прислать.
"Я пыталась позвонить им по номеру, с которого они звонили мне, но он был недоступен. Они сказали, что если найдут фотографии, то пришлют их, но я все еще жду", – поделилась Симоньян.
Главный редактор рассказала, что перед беседой Петров и Боширов выдвинули условие, что она не будет задавать неудобных вопросов, ответы на которые дадут шанс найти их родственников, друзей или партнеров по бизнесу.
Накануне в интервью RT предполагаемые "отравители" Скрипалей
сообщили, что не причастны к покушению, а также не имеют отношения к ГРУ. По их
словам, в Солсбери они побывали исключительно в туристических целях, чтобы
посмотреть на местный собор.
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