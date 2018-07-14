Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Сборная Хорватии готовится отметить победу на ЧМ

Златко Далич. Фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TASS
Тренер национальной сборной Златко Далич настроен решительно

Неважно, одолеют ли хорваты французов в завтрашней игре – отмечать будут широко и ярко. Но судя по словам тренера сборной, победа практически у них в кармане. Златко Далич в беседе с журналистами заявил, что футболистам "нечего тренировать". Несмотря на незначительные травмы у некоторых спортсменов, он в них полностью уверен. Сейчас игрокам нужно лишь как следует отдохнуть и настроиться на победу.

Завтра в Хорватии "может быть землетрясение", заявил Далич, говоря о предстоящем праздновании. Для сборной страны, которая впервые в истории вышла в финал чемпионата, это уже триумф. "Надеемся, что все 4 миллиона человек будут праздновать победу на улице, а по празднованиям мы превзойдем Бразилию", – цитирует тренера ТАСС.

По теме

Важнейший матч ЧМ-2018 состоится в Москве уже 15 июля. На поле "Лужников" французы и хорваты сойдутся в решающем поединке за звание чемпиона.

Напомним, недавняя русофобская выходка одного из игроков сборной Хорватии омрачила мундиаль и оскорбила российских болельщиков. Скандал разгорелся из-за видео, на котором Домагой Вида выкрикивает "Слава Украине!". После волны возмущения, вызванной его поступком, футболист несколько раз извинился. По-своему попросили прощения и хорватские фанаты. Они появились в центре Москвы с огромным баннером, где было написано "Спасибо, Россия" и даже пришли с ним на игру с Англией.

Виктория БАЛАЯН
новости партнеров
Загрузка...

В доме второго Скрипаля нашли склянку из-под яда

Сенсационную новость сообщили в Скотленд-Ярде

В отравлении Скрипаля засветился британец

Всплыла информация о хранилище химикатов рядом с Солсбери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей