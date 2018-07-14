Тренер национальной сборной Златко Далич настроен решительно

Неважно, одолеют ли хорваты французов в завтрашней игре – отмечать будут широко и ярко. Но судя по словам тренера сборной, победа практически у них в кармане. Златко Далич в беседе с журналистами заявил, что футболистам "нечего тренировать". Несмотря на незначительные травмы у некоторых спортсменов, он в них полностью уверен. Сейчас игрокам нужно лишь как следует отдохнуть и настроиться на победу.

Завтра в Хорватии "может быть землетрясение", заявил Далич, говоря о предстоящем праздновании. Для сборной страны, которая впервые в истории вышла в финал чемпионата, это уже триумф. "Надеемся, что все 4 миллиона человек будут праздновать победу на улице, а по празднованиям мы превзойдем Бразилию", – цитирует тренера ТАСС.

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Важнейший матч ЧМ-2018 состоится в Москве уже 15 июля. На поле "Лужников" французы и хорваты сойдутся в решающем поединке за звание чемпиона.

Напомним, недавняя русофобская выходка одного из игроков сборной Хорватии омрачила мундиаль и оскорбила российских болельщиков. Скандал разгорелся из-за видео, на котором Домагой Вида выкрикивает "Слава Украине!". После волны возмущения, вызванной его поступком, футболист несколько раз извинился. По-своему попросили прощения и хорватские фанаты. Они появились в центре Москвы с огромным баннером, где было написано "Спасибо, Россия" и даже пришли с ним на игру с Англией.