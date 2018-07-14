ФИФА оправдала футболиста

Никаких дополнительных нарушений регламента международной федерации хорватский игрок не допустил. К такому выводу пришел глава дисциплинарного комитета ФИФА. Правда, речь идет о втором видео. Том, где Домагой Вида с бутылкой пива в руках славит Украину. Как выяснилось, этот ролик провокатор записал еще до первого предупреждения от организации.

Заявление ФИФА опубликовал журналист Ричард Конвей в своем Twitter.

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Breaking: Croatian defender Domagoj Vida cleared by Fifa following analysis of a second video in which the player was alleged to have made comments infringing Fifa regulations. pic.twitter.com/ZJwJ1ne2PS — Richard Conway (@richard_conway) 14 июля 2018 г.

Напомним, за первое скандальное видео, якобы предназначенное только для друзей Виды и непонятно как просочившееся в сеть, футболист все же поплатился. Ему вынесли предупреждение. Под горячую руку попал и Огнен Вукоевич, который засветился на этих кадрах. Ему пришлось заплатить штраф в 15 тысяч швейцарских франков.

Русофобский поступок так восхитил власти Незалежной, которые с завистью наблюдают за ЧМ-2018 по телевизору, что они предложили внести эти деньги за него. Однако Вукоевич от помощи почитателей испуганно открестился, заявив, что не хочет политизировать произошедшее.

Россиян выходка Виды возмутила – разгорелся настоящий скандал. А во время матча Хорватии с Англией футболиста освистывали всякий раз, как он прикасался к мячу. После игры спортсмен в очередной раз извинился перед болельщиками, признав, что совершил ошибку.