Никаких дополнительных нарушений регламента международной федерации хорватский игрок не допустил. К такому выводу пришел глава дисциплинарного комитета ФИФА. Правда, речь идет о втором видео. Том, где Домагой Вида с бутылкой пива в руках славит Украину. Как выяснилось, этот ролик провокатор записал еще до первого предупреждения от организации.

Заявление ФИФА опубликовал журналист Ричард Конвей в своем Twitter.

Breaking: Croatian defender Domagoj Vida cleared by Fifa following analysis of a second video in which the player was alleged to have made comments infringing Fifa regulations. pic.twitter.com/ZJwJ1ne2PS