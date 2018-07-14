Тереза Мэй, простите: Бельгийцы обыграли англичан

Бронзовый кубок ЧМ-2018 достался сборной Бельгии

Определился бронзовый призер Чемпионата мира по футболу. Почетное третье место завоевала сборная Бельгии, которая обыграла англичан со счетом 2:0.

Первый гол в матче забили на четвертой минуте. Еще один гол – на 82-ой минуте.

Игра стала последней для обеих команд. Встреча прошла в Питере.

Финал ЧМ пройдет в московских "Лужниках" 15 июля. За первое и второе место будут бороться Франция и Хорватия.







