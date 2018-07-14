Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Тереза Мэй, простите: Бельгийцы обыграли англичан

Бронзовый кубок ЧМ-2018 достался сборной Бельгии

Определился бронзовый призер Чемпионата мира по футболу. Почетное третье место завоевала сборная Бельгии, которая обыграла англичан со счетом 2:0. 

Первый гол в матче забили на четвертой минуте. Еще один гол – на 82-ой минуте. 

Игра стала последней для обеих команд. Встреча прошла в Питере. 

Финал ЧМ пройдет в московских "Лужниках" 15 июля. За первое и второе место будут бороться Франция и Хорватия. 



Марина МОНРО
новости партнеров
Загрузка...

В доме второго Скрипаля нашли склянку из-под яда

Сенсационную новость сообщили в Скотленд-Ярде

В отравлении Скрипаля засветился британец

Всплыла информация о хранилище химикатов рядом с Солсбери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей