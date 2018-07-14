Тереза Мэй, простите: Бельгийцы обыграли англичан

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Определился бронзовый призер Чемпионата мира по футболу. Почетное третье место завоевала сборная Бельгии, которая обыграла англичан со счетом 2:0.
Первый гол в матче забили на четвертой минуте. Еще один гол – на 82-ой минуте.
Игра стала последней для обеих команд. Встреча прошла в Питере.
Финал ЧМ пройдет в московских "Лужниках" 15 июля. За первое и второе место будут бороться Франция и Хорватия.
Сенсационную новость сообщили в Скотленд-Ярде
Всплыла информация о хранилище химикатов рядом с Солсбери