Мифы о нашей "немытой" стране начали надоедать европейцам

Накануне финала ЧМ-2018 журналист издания Die Welt Катрин Шпёр обрушилась с критикой на своих коллег и правительство, которые пичкают население сказами о диких россиянах.

В своей колонке Шпёр написала, что с большим нетерпением ждет последнего матча мундиаля, который Запад безуспешно пытался бойкотировать из-за "недостойной" хозяйки. Она припомнила массу материалов немецких СМИ о политическом и экономическом кризисе в России, в которых обвиняли президента страны Владимира Путина.

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"Хулиганы, полиция, надзор, бедность. Но россияне вместо того, чтобы идти на баррикады, переизбрали диктатора абсолютным большинством. Я думаю, что в этом есть какое-то противоречие", – отметила журналист.

Если бы ФИФА определяла место проведения соревнования, ориентируясь на "политический моральный облик" претендентов, то проводить ЧМ стало бы просто негде.

"Ни Турция, ни Венгрия, Италия, Япония, Франция, Великобритания, ни Америка, ни Австралия, ни Африка не походили бы [на роль хозяев турнира], потому что все они живут на костях из прошлого. Должно быть, все чемпионаты мира нужно было проводить в Германии. Но ... у нас ничего не было?", – заметила она.

Она призналась, что наибольшее удивление у нее вызвал репортаж журналиста о Чемпионате мира. В том материале он написал, что "русские дикари научились смеяться" во время футбольного праздника. В 2006 году на ЧМ в Германии немцы смеялись и улыбались, как это делают сейчас жители России. Но тогда почему-то российские журналисты не удивлялись радости немцев, как чему-то сверхъестественному, отметила Шпёр.

Сегодня Германия вернулась к свое старой привычке, то есть представлять Россию аморальной страной, констатировала автор.